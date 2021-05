Billy Porter, el Hada Madrina de ‘Cenicienta’ que no tiene género

La cantante y compositora cubana nominada al Grammy Camila Cabello será la protagonista de la nueva versión cinematográfica del cuento de la Cenicienta, una producción original de Amazon Prime que tiene previsto su estreno mundial simultáneo en más de 240 países el próximo mes de septiembre.

Dirigida por Kay Cannon (“Dando la nota” ), y con un reparto de estrellas que cuenta también con Idina Menzel y Billy Porter, entre otros, “Cenicienta” es un musical diferente que incorpora canciones de artistas internacionales del género pop, así como originales de Camila Cabello. “‘Cenicienta’ es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta nueva propuesta tiene un toque moderno y único, y además, está protagonizada por un reparto estelar”, ha dicho el productor James Corden.

Se trata de una reinterpretación del famoso cuento de hadas al que se añade “una perspectiva fresca y empoderada que resonará entre el público y las familias de todo el mundo”. Tal es el cambio que no es Camila el personaje del film que más dará que hablar, sino Billy Porter, que interpreta al Hada Madrina. Tal y como desvela su directora, este personaje se llama Fab G y no tiene género, ya que “la magia no tiene género”.

La nueva versión musical del cuento tradicional seguirá los pasos de Cenicienta (Cabello), una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite, pero que será capaz de perseverar y conseguir sus objetivos con la ayuda de su Fab G (Billy Porter).