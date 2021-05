Rocío Carrasco: “Antonio David ha intentado volverme loca, pero no lo ha conseguido”

Rocío Carrasco acude en directo al programa en el que se emite la docuserie “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. Antes de comenzar, la hija de Rocío Jurado ha querido contar que su hijo David Flores tiene que ir a declarar por haber presentado una querella contra ella. David, que ya tiene 19 años, será el que declarará y no Antonio David Flores.

En cuanto a la declaración de David Flores, nos hemos enterado de que la jueza ha sacado una providencia en la que señala que de declarar lo haría desde los juzgados de Málaga.

El día 30 Rocío Carrasco debía ir a declarar pero al haber irregularidades procesales, decide presentar recursos que aún no han sido resueltos. “Yo a su señoría le dije que no iba a declarar, pero que estaré encantadísima de hacerlo. Me acogí a mi derecho a no declarar”.

“Esto va mas allá de una cuantía económica”, asegura Rocío Carrasco.

Ante la tesitura de su hijo de tener que declarar, Rocío afirma que “la vivo con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa que estamos haciendo. Vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse en contra de su madre, y de pedir cárcel para su madre. Pero yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y que todo esto termine”.

“Creo en la Justicia, tiene sus agujeros negros. Y se hará Justicia”, apunta, en relación a las recientes declaraciones de María Teresa Campos en defensa de Rocío a la que considera su “tercera hija”.

Durante la primera parte del episodio 11, Rocío Carrasco asegura que Antonio David miente y tiene pruebas. Antonio David la amenaza, la llama “zorra”, “puta”. “Sé lo que ha hecho con mis hijos. Ha intentado volverme loca pero no lo ha conseguido”, afirma.

“No soy yo el que denuncia al Ser, sino que es él, al haber estado casado conmigo el que debe ser denunciado. Aportamos en el procedimiento todos mis informes sicológicos y se pide que la unidad de valoración de violencia de género emitan un veredicto”, relata Rocío Carrasco.

Crisis de angustia, alteraciones del suelo, trastornos digestivos que se manifiestan ante la conflictividad familiar, son alguno de los síntomas ansioso depresivos que dictamina la unidad de valoración de violencia de género.

“Aguantar que una persona difame, me arrebate lo más grande que puede tener una madre, tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos... veo que esto no cesa, esto no termina, va a más”, relata entre lágrimas.

“Yo no he querido nunca acudir a un psiquiatra porque estaban en proceso todos estos procedimientos y no quería que me quitaran la custodia de mis hijos. No quería darle un arma para que la usara mediáticamente y jurídicamente”.

“Este señor no me deja vivir. No consiente que viva. Cada vez que este señor sale en una portada de una revista yo tengo que irme al psiquiatra porque no duermo ni con pastillas. Ha hecho que mis hijos me odien. A mí me da vergüenza salir a la calle”, continúa.

El auto del que habla Rocío es recurrido por la otra parte, en reforma, es decir ante el mismo juez que ha dictaminado el juez. En reforma, le dicen lo mismo y es susceptible de apelación. Se recurre entonces a la Audiencia Provincial que determina el sobreseimiento del caso de forma provisional”.

En 2016 llegó a nuestra vida Javier Vasallo y él se metió contra viento y marea y lo que muchos juristas me habían dicho que tenía toda la razón, pero no hay un precedente de un caso similar, entonces no podemos meternos en eso. Javier sí se metió. Hasta las cejas. Y puede ser que haya sido uno de los motivos pero quiero repetir que no es un caso cerrado. Quedan cuestiones que dictaminarse, instancias a las que recurrir. Siempre he dicho que creo en la Justicia”, añade.

“Quiero que se me de la oportunidad de contar mi verdad en un juicio. No hablo de un veredicto ni de una sentencia. Solo quiero que ese procedimiento se juzgue. Otra cosa que este Ser se ha llenado la boca de decir es que ha sido absuelto. Este señor no ha sido juzgado por lo que no puede estar absuelto de nada. Nadie ha absuelto a nadie”, destaca la hija de Rocío Jurado.