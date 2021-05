Rocío Carrasco no dijo la verdad: tenemos el documento que prueba que su hijo la llamó

Episodio 10 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El protagonista no es otro que su hijo pequeño, David Flores. Rocío Carrasco cuenta lo que, según ella, sucedió cuando en el año 2015 ingresaron de urgencia al joven en el Hospital Infanta Sofía (Madrid): “A las seis o siete de la tarde recibo una llamada telefónica. Es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Me dijeron que no podían darme información sobre lo que pasaba. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día”, explica. Tras esta llamada, la hija de Rocío Jurado decide acompañar a su amiga Mila Ximénez a la presentación de unas cremas: “Esa noche, no esa tarde, cuando mi hijo estaba ingresado, Mila presenta sus cremas. Me invita y yo consideré que debía ir”, señala en este capítulo.

David Flores Carrasco

La versión de Rocío Carrasco no coincide con la realidad. Y no lo decimos nosotros, sino las pruebas. El Programa de Ana Rosa emitía este viernes en primicia un correo electrónico que cambia por completo la historia que la hija de Rocío Jurado ha querido vender. LA RAZÓN también ha tenido acceso a varios de estos correos, intercambiados entre los abogados de Carrasco y Antonio David Flores en 2015. En ellos, tal y como se puede apreciar en la imagen, la abogada de Rociíto, Verónica González-Choren le comunica al letrado Jesús Garzón a las 14:29 del mediodía -en ningún momento a las seis de la tarde- lo siguiente: “Me acaba de comunicar mi clienta que ha recibido la llamada de un hospital comunicándole que su hijo David se encontraba en urgencias. No le han querido facilitar ninguna información sobre su estado. Posteriormente mi clienta ha hablado telefónicamente con el menor y este le ha dicho que le van a hacer varias pruebas porque tiene flemas”, explica Verónica en este email. Teniendo en cuenta que este escrito fue mandado a las 14:29 del mediodía, Rocío Carrasco ya era conocedora de esta situación, como mínimo, minutos antes, y no a las “seis de la tarde” como aseguró en su documental. Además, fue el joven quién levantó el teléfono personalmente para avisar a su progenitora, algo a lo que la protagonista no ha hecho alusión en ningún momento.

Correos intercambiados entre los abogados de Carrasco y Antonio David Flores en 2015

“Dadas las circunstancias, te ruego que solicites a tu cliente, el Sr. Flores, toda la información que tenga sobre las pruebas a las que han sometido al menor, así como el informe médico que le hayan facilitado al padre y me lo traslades para que pueda verlo la madre”, concluye la abogada. Cabe destacar que el joven David Flores “merendó y cenó en el hospital”, y en ningún momento abandonó el centro médico por la tarde, tal y como se ha insinuado. ¿Por qué Rocío Carrasco ha omitido lo que realmente pasó y da una versión errónea de lo sucedido? Antonio David ya declaró públicamente en su momento lo siguiente: “El día 8 ingresó de urgencias en el hospital infanta de Sofía en San Sebastián de los Reyes y estuvo hospitalizado 14 horas, gracias a Dios no pasó nada. Su madre no fue a verlo al hospital y resulta que por la noche acude a un evento de Mila Ximénez, mientras mi hijo está en el hospital. Yo como padre si le pasa cualquier cosa a mi hijo, dejo el mundo para atenderlo”.