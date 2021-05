“El Padrino” Raúl Prieto redime de todas sus penas al polémico José Antonio Avilés

¿Que sería de José Antonio Avilés sin el apoyo y la comprensión de su “padrino” y director en “Viva la vida”, Raúl Prieto? El novio del arquitecto Joaquín Torres hizo caso omiso a todos aquellos que le recomendaron deshacerse del conflictivo colaborador hace ahora un año, cuando el cordobés estaba inmerso en varios casos de presuntas estafas. Decidió confiar en él y apostar por su redención.

Avilés dejó a un lado su perfil polémico y adoptó una postura más tranquila ante las cámaras, eludiendo follones innecesarios y buscando como un loco exclusivas para demostrar sus méritos.

Aún así, nos cuenta una fuente del programa que “José Antonio debería rebajar sus humos, ser más sencillo, porque muchas veces le puede su soberbia. La humildad no es, precisamente, una de sus virtudes. Aquí se le ha hecho un lavado de imagen, aunque somos conscientes de que algunos colaboradores no se llevan bien con este chico.” Nosotros no vamos a dar nombres, pero se evidencia que en ese plató Avilés tiene más de un enemigo.