Lucas Cantó, así es el hijo “artista” de Toni Cantó que ha cumplido la mayoría de edad

El pasado 30 de abril el segundo hijo del político Toni Canto cumplió la mayoría de edad. La encargada de desvelar tal noticia fue su madre, la actriz y presentadora Carla Hidalgo, que en Instagram le dedicó un bonito mensaje de felicitación:

“Hoy cumples 18 años. Es el día de tu mayoría de edad y sólo puedo decir que no puedo estar más orgullosa de ti, y del hombre en el que, te has convertido. No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también. Eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido, porque cuando una se compromete a ser madre también se debería comprometer ha criar seres buenos, nobles, generosos y leales. Te quiero infinito Lucas... infinito”.

Al margen de lo que podemos ver en sus redes sociales, poco se sabe del joven. Lucas Cantó nació en 2003 y a juzgar por su Instagram tiene muy claro que quiere seguir los pasos de sus padres, ya que se define como “artista”.

Lucas, que en las redes sociales se hace llamar “Khas”, tan solo tiene cuatro fotografías, todas ellas con filtros a la moda, en las que se puede apreciar que el joven ha heredado la belleza de su madre, pero con algunos rasgos del político.

El hijo de Toni Canto muestra también su interés por la tecnología, zapatillas y la música, siguiendo a famosos como Kanye West.