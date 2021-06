Supervivientes: la BRUTAL transformación física de los concursantes dos meses después

Supervivientes 2021 dio comienzo el pasado jueves 8 de abril con una nueva cantera de concursantes dispuestos a darlo todo de sí mismos en el reality extremo por excelencia. Más de dos meses en los que se han enfrentado a durísimas pruebas físicas, y, cómo no, a la ausencia de comida. Exceptuando las pruebas de recompensa y alguna que otra sorpresa esporádica que hayan podido recibir en todo este tiempo, el hambre les pasa factura en su día a día y sin duda ha hecho mella en su estado de ánimo. También en sus cuerpos. Según han ido abandonando el concurso, España ha sido testigo de la gran evolución -o deterioro- de su imagen y de la pérdida de peso que han sufrido, y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, a continuación mostramos el antes y después de algunos de los participantes.

Gianmarco Onestini

El cambio de Gianmarco Onestini en los últimos dos meses en Supervivientes

El cambio físico de Gianmarco es uno de los que más llama la atención. El italiano comenzó en Supervivientes con una figura atlética y un torso definido. Aunque la sonrisa es de lo poco que no ha perdido, los músculos se perciben mucho más marcados y la pérdida de peso es toda una realidad. Aún así hay que decir a su favor que la fortaleza que demuestra en las pruebas y su lucha constante por hacerse con la victoria no la ha perdido.

Olga Moreno

El cambio físico de Olga Moreno entre abril y junio en Supervivientes 2021

Olga Moreno es otra de las supervivientes en las que más se percibe la ausencia de alimentos. Si bien es cierto que cuando entró ya estaba bastante en forma -pese a no haber hecho nunca deporte- la mujer de Antonio David Flores ha perdido más de diez kilos en estos meses. Al igual que en el caso de Gianmarco, Olga ha demostrado ser otra de las concursantes más fuertes, tanto mental como físicamente, a la hora de realizar las pruebas. Sin ir más lejos ya quedó demostrado su coraje en la noria infernal, donde aguantó siete minutos con acrobacias y gritos incluidos.

Omar, ‘el negro’

El cambio físico de Omar Sánchez entre abril y junio en Supervivientes 2021

El novio de Anabel Pantoja ha experimentado toda una montaña rusa en estos más de dos meses en Honduras. El no poder ver a la colaboradora de Sálvame y la impotencia de no poder llevarse a la boca uno de esos platos de los que siempre han presumido en las redes sociales, han provocado que el canario haya vivido varias semanas complicadas. Omar Sánchez no lleva bien el hambre y esto le ha pasado factura con sus compañeros tras enfrentarse a situaciones por las que ha tenido que pedir perdón recientemente, mostrando, a su vez, el lado más honesto.