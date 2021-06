Los felices 46 años de Chenoa con su novio «FORBES»

Hace un año por estas fechas, el 14 de junio de 2020, Chenoa vivió el día más agridulce de su vida. Era la fecha en la que iba a celebrar su boda con Miguel Sánchez Encinas, el urólogo con el que lleva saliendo desde principios de 2019, pero llegó la pandemia, que volteó la vida como hasta entonces conocimos, y sesgó los planes de contraer matrimonio de la pareja, que decidió posponer sine díe sus deseos de pasar por el altar. «Era mejor postergar el enlace que casarme con mascarilla y sin poder abrazar a la gente que quiero», dijo entonces. Una fecha que ya está más cerca y que se prevé para verano de 2022.

Y una boda a la que Chenoa llega pletórica tras soplar hoy 46 velas en uno de sus mejores momentos. Con una carrera musical afianzada, cuyas riendas maneja directamente, ha logrado un estilo personal alejado de los clichés que han marcado a sus compañeros triunfitos. Nacida en Mar del Plata (Argentina), su éxito en lo profesional no le viene solo dado por la música, donde ha conseguido siete discos de platino y dos discos de oro en ventas.

Chenoa y su prometido, Miguel Sánchez Encinas

Así, Laura (Laura Corradini es su nombre real), como la llaman sus cercanos, ha demostrado ser una artista poliédrica que se desenvuelve con idéntica soltura sobre las tablas de un escenario que ante las cámaras de televisión. Tras saltar a la fama en 2001 por su participación en la primera edición de «Operación Triunfo», ha sabido ganarse un hueco en el imaginario colectivo gracias a su talento y en buena parte también a su enorme popularidad. De hecho, y según la agencia Personality Media, una consultora de marketing que analiza los perfiles de popularidad, el 93 % de la población española conoce a Chenoa.

En el amor, Miguel llegaba hace dos años y medio a la vida de la cantante en un momento de calma tras varias relaciones frustradas. Algunas muy mediáticas, como la mantenida con David Bisbal al salir de la Academia de OT, que terminó en una ruptura casi televisada (recordemos que la entrevista a pie de portal en chándal de la joven aún la persigue). Otras de un perfil menor como la que mantuvo con el empresario teatral Alain Cornejo, o su noviazgo casi un año con el actor Álex González.

Éxito en común

Chenoa y Miguel son una demostración de que los polos opuestos se atraen. Con carreras diametralmente opuestas, sus vidas coinciden en el éxito profesional que ambos comparten en sus respectivas profesiones. Si Chenoa es una cantante de éxito, Miguel Sánchez Encinas se trata de un reputado urólogo cuya carrera médica no tiene nada que envidiar al éxito de la joven en lo artístico. Porque Miguel es uno de los urólogos que encabezan el «Top 5» en su especialidad a nivel de toda España. Además, por tercer año consecutivo, es uno de los 100 médicos más prestigiosos según la lista elaborada por la revista «Forbes» (en un informe titulado «Best Doctors Spain»), que se publica anualmente. Asimismo, es jefe de Urología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid) y responsable de la especialidad de Urología en el Hospital Ruber Internacional en Madrid.

El doctor Sánchez Encinas compagina, además, su labor asistencial con la docencia como profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud, impartiendo diferentes asignaturas en los grados de Medicina y Urología de la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y estudió cirugía robótica y laparoscopia en L’lnstitut Mutualiste Montsouris de París. Tiene una trayectoria a las espaldas de más de dos décadas, diez de cuyos años ejerció en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Su prestigio nacional le viene por ser pionero en la utilización en España del robot Da Vinci. Fruto de esa excelencia, el Servicio de Urología que dirige ha sido recientemente reconocido en los Premios BIC como el mejor de España en su categoría.

En lo personal, el hombre que ha conquistado a Chenoa está divorciado y tiene una hija de 10 años, con la que la cantante se lleva estupendamente. Ambos conviven casi desde el principio de la relación en un piso en una urbanización de Majadahonda que la cantante compró cuando se mudó de la vivienda que ocupaba en el barrio de Embajadores, muy cerca del antiguo Vicente Calderón.

Amor más allá de ceremonias y anillos

El aplazamiento de la boda no ha supuesto un drama para la pareja. Más allá de la logística propia de tener que posponer el enlace, Chenoa recordaba en una entrevista reciente los duros momentos vividos por su pareja estos meses atrás. «Miguel, como el resto de sanitarios, se ha dejado la piel, ha descansado muy poco y lo ha pasado mal, porque lo suyo es vocacional». Y demostrando que ese amor va más allá de ceremonias y anillos, la cantante confesaba: «Yo he hecho lo que he podido, intentando estar muy pendiente de él y de cuidarlo».