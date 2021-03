Chenoa confiesa: “Nunca me había besado con una chica”

#UnaCañaCon vuelve por todo lo alto y estrena su tercera temporada en internet. Como no podía ser de otra manera, el primer episodio lo protagoniza uno de los mayores iconos de la música y la televisión española, Chenoa, quien da paso a una temporada que promete carcajadas, momentos intensos y buen rollo en los veinte episodios que se podrán seguir, cada dos semanas, a través de la web de Mahou y del canal de YouTube de Carolina Iglesias, la presentadora.

Chenoa, referente de la generación que creció con los realities de los 2000, ha sido la primera invitada del nuevo Bar Bara. La ex concursante de OT 2001 hace gala de la naturalidad y carisma que la caracteriza, compartiendo recuerdos divertidos de su pasado, como el de aquel videoclip donde tuvo que besarse con mucha gente, “de hecho me besé con una chica y nunca me había besado con una chica”, le confiesa a Carolina entre risas. También recordó uno de los momentos más mediáticos de la pasada década, cuando salió en todas las teles de España con su chándal gris.

La conexión entre Carolina y Chenoa se palpa en el ambiente. Entre brindis, la artista le confiesa a Carolina que las redes sociales le consumen mucho porque las lleva ella misma, pero que le encanta utilizarlas para aportar comentarios positivos y de apoyo hacia las mujeres, “cuando veo comentarios un poco machistas o de una misma tía diciendo una barbaridad me chirría un montón a estas alturas”, explica mientras hablan del machismo que existe en las redes. También comentan el vocabulario que usa la GenZ como “crush” o “ghosting”, palabra que confiesa que conoce muy bien por haberlo sufrido.