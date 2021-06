Terelu Campos, ENFADADA por la muerte de Mila Ximénez: “Las expectativas no eran estas”

El mundo de la crónica social sigue conmocionado a raíz de la muerte de Mila Ximénez, la famosa colaboradora de ‘Sálvame’ que perdió la vida el pasado miércoles 23 de junio a consecuencia del cáncer de pulmón contra el que luchó durante un año. Sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio madrileño de la M30, hasta donde se desplazaron sus familiares, amigos, compañeros y demás seres queridos para darle un último adiós. Entre ellos se encontraba Terelu Campos, que se mostró completamente compungida ante las cámaras y los medios de comunicación por el fallecimiento de su íntima amiga. “Jamás te recuerdo porque nunca te olvido”, apuntó con la voz entrecortada y los ojos anegados en lágrimas.

“Tengo el alma rota. Hace un año nunca pude imaginar que estaría escribiendo sobre este triste y espantoso desenlace para mí. No sé qué voy a hacer para afrontar y superar esto. Continuamente me ronda en la cabeza por qué yo sí y ella no. Sí, sí, es lo que pienso: ‘¿Por qué ella sí y yo no?’”, publicó Terelu Campos tras la muerte de Mila Ximénez en la revista Lecturas, que imprimió una edición especial para homenajear a su bloguera. Tres días después, la hija pequeña de María Teresa se ha presentado, como cada fin de semana, en su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Viva la vida’, y se ha mostrado totalmente devastada.

Terelu Campos llora en 'Viva la vida' la muerte de Mila Ximénez

“Mila era auténtica y yo creo que eso es lo más grande. Una de las cosas que me parecen más bonitas en la vida es tener a tu lado a personas auténticas, de verdad”, ha comenzado señalando, poco antes de romperse en pleno directo: “Todavía me cuesta hablar de ella en pasado”. Aunque todos los seres queridos de la tertuliana conocían este final desde hace algunas semanas, Terelu Campos ha lamentado con cierto enfado ante la vida que, al principio de la enfermedad de Ximénez, los médicos fueron optimistas y no les avisaron de este trágico final.

“Cuando Mila me cuenta lo que pasa, nunca pensé en este desenlace porque así se me hizo saber. Yo pregunté cuáles eran las expectativas y no eran estas. Pero luego la vida te pone obstáculos y esto ha sido la mayor carrera de obstáculos que yo he vivido con ella. No nos funcionó nada, fue espantoso”, ha apuntado la tertuliana de ‘Viva la vida’ sobre el tratamiento que recibió Ximénez y que, por desgracia, no tuvo el resultado esperado.

Ahora, Terelu Campos debe afrontar un proceso muy complicado hasta llegar a asumir la pérdida de su íntima amiga: “Estoy intentando digerir lo que nos ha pasado, intentando encaminar el proceso que de alguna manera hay que seguir porque hay que pasar por un camino. Los que la queremos tenemos que pasar por ese camino, ese camino que lleva a la aceptación que es lo más difícil y en lo que aún no estoy. Y luego la reconciliación con la vida, con la muerte, con tus creencias y con el cabreo”.