La reacción de Karmele Marchante a la muerte de Mila Ximénez que ENFURECE a las redes

El mundo de la televisión y la crónica social siguen de luto. El pasado miércoles 23 de junio, Mila Ximénez perdió la vida a consecuencia del cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando un año. La tertuliana de ‘Sálvame’ se fue rodeada de los suyos, en casa y “en paz”, tal y como indicó su hija Alba durante una llamada telefónica con el programa que durante más de una década se convirtió en el hogar mediático de su madre. Los restos mortales de la sevillana fueron trasladados al tanatorio madrileño de la M30, hasta donde se desplazaron sus seres queridos para darle un último adiós. Entre ellos, muchos rostros conocidos, junto a otros tantos que quisieron manifestar su dolor ante la trágica noticia a través de sus redes sociales.

Pablo Alborán, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Irene Rosales, Ana Obregón, Joaquín Prat, Sonsoles Ónega o Alba Carrillo fueron solo algunos de los rostros más populares del país que quisieron dedicar unas palabras a Mila Ximénez en sus cuentas de Instagram y Twitter. Incluso Hugo Castejón, su compañero de ‘Gran Hermano VIP 7′ con el que mantuvo graves enfrentamientos manifestó su pesar por el fallecimiento de la colaboradora: “Hasta siempre Mila, nos enfrentamos en vida, pero lamento mucho tu muerte. Descansa en paz”.

Hasta siempre Mila, nos enfrentamos en vida, pero lamento mucho tu muerte. Descansa en paz. — Hugo Castejon 🎤🦉🕺Meneo eo eo eo (@HugoCastejon) June 23, 2021

No ha sido este el caso de Karmele Marchante. La periodista fue compañera durante varios años de Mila Ximénez en ‘Sálvame’, y aunque su relación no terminó de la mejor manera, sí hubo un tiempo en que se llevaban bien. Es por esto que muchos usuarios esperaban que la catalana dedicara unas palabras a la sevillana por su fallecimiento, pero se toparon con un mensaje muy diferente. “Esta noche es la verbena de Sant Joan en Catalunya y lo celebramos mucho. Así que feliz solsticio de verano desde aquí a todas mis amistades”.

Unas palabras algo desafortunadas, teniendo en cuenta que las publicó el mismo día de la muerte de su excompañera. Una coincidencia que varios usuarios no han pasado por alto: “Eres tan cruel como para hablar de celebrar. Qué casualidad”. Otros, además, le pedían que se pronunciara sobre el fallecimiento de Mila Ximénez: “Karmele, no me puedo creer que hoy no se te haya pasado Mila por la mente un rato. Habéis sido compañeras durante décadas. Se que vuestra relación profesional terminó muy mal y que no fuiste tratada justamente en ‘Sálvame’, pero me parece que hacerte la loca o desubicada es ridículo”.

encima eres tan cruel como para hablar de celebrar. Qué casualidad. Espero que a ti nunca te hagan eso... — PricillaMusic (@Priscil16808147) June 23, 2021

En cualquier caso, se debe destacar que cinco días antes de la muerte de Mila Ximénez y ante las noticias que alertaban sobre su estado de salud, Karmele Marchante compartió en su perfil de Twitter un vídeo de la sevillana en ‘Gran Hermano VIP 7′ a modo de homenaje: “Por volver a verla con esta energía y estos ataques de mala leche que tanto la caracterizan y tanto nos gustan”, rezaba la publicación.