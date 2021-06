El calvario de Paz Vega con Hacienda: repite en la lista de morosos

La Agencia Tributaria ha publicado la lista anual de los contribuyentes que le debían más de un millón de euros a 31 de diciembre del año 2020 y entre ellos se encuentran algunos nombres conocidos, como el de la actriz Paz Vega o la presentadora Patricia Conde.

No es la primera vez que la actriz Paz Vega figura en la “lista de morosos” de Hacienda. Si la artista quiere salir de ella tendrá que abonar más de 3 millones de euros. La actriz tiene ya embargados varios inmuebles en Sevilla y Madrid, aunque la actriz admitió entonces que era debido a que estuvo residiendo en Los Ángeles y que han existido ciertos malentendidos.

Aunque Paz Vega siempre ha dejado claro que sus compromisos con el deudo fiscal no se deben a ningún delito, ni evasión de impuestos, sino «por disparidad de criterios con la Agencia Tributaria», lleva varios años arrastrando sus deudas.

Para hacer frente a ese débito con la Hacienda pública, Paz Vega tuvo que trabajar meses atrás, en lo poco que encontró dada la pandemia del Covid-19: una producción alemana que se rodó entre Azarbaiyán y Georgia, The Bra, en la que la española no pronunciaba ni una sola palabra. También participó en la filmación de La casa del caracol, con Javier Rey. Además, participaba en la primera edición del programa concurso Mask Singer: adivina quien canta, donde se alzó ganadora vestida de “Catrina” e interpretando el éxito de Gloria Gaynor “I will survive”. Actualmente, forma parte del equipo de investigadores del programa junto a Los Javis y José Mota

Los problemas de Paz Vega con Hacienda se remontan a 2016.