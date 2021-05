Paz Vega: “Mi papel más difícil es el de madre porque no tiene fin”

Embajadora de Laureus en Sevilla…. ¿Mmmm pero no debiera ser al revés? En estas cuestiones sintácticas me pierdo.

–¿Se siente profeta en su tierra?

–Lo que me siento es muy orgullosa de haber nacido en una ciudad tan hermosa y llena de historia como es Sevilla.

–Ingresa en una nueva familia, la Laureus… ¿Cómo puede con tanto?

–Siempre hay cabida para uno más.

–Es la primera presentadora española de la Gala...

–Es una responsabilidad enorme porque no solo represento a los premios Laureus, sino que también a mi ciudad y a mi país.

–¿Se hará un Woopie Goldberg vistiéndose de todo tipo de cosas?

–Sí, habrá cambios de «look» pero sin llegar a ese extremo.

La actriz española Paz Vega ha sido la presentadora de la gala de los premios Laureus 2021

–Hught Grant, Morgan Freeman, Cive Owen, Cuba Goodwin jr. La antecedieron en estas cuitas… ¿Ya era hora una señora de rompe y rasga?

–Las cosas van cambiando... Lento, pero el movimiento es muy constante.

–¿Si hubiera habido más mujeres en el mundo del espectáculo y la cultura, otro gallo nos cantaría?

–Nos cantaría otra gallina.

–¿El ojo de la mujer en qué difiere del de un hombre?

–En el cromosoma X.

–Una diva, ¿nace o se hace?

–No lo sé porque no conozco a ninguna.

–¿Usted siempre quiso ser una estrella?

–Nunca quise ser una estrella. Lo que siempre he querido hacer es dedicarme a la interpretación y poder vivir de esto a base de esfuerzo, constancia, compromiso y dedicación.

–De Sevilla a Hollywood. ¿Lo suyo fue un trampolín hacia el éxito o como los trabajos de Sísifo, subiendo una cuesta con una roca en los hombritos?

–Si el éxito se mide en la cantidad de películas que he hecho, pues si, me ha ido bien. Pero no ha sido un camino fácil.

–Su padre fue banderillero, ¿cuándo protagonizó «Carmen» algo no le recorría el espinazo?

–Carmen fue un personaje precioso que afronte desde un lugar muy particular, por haber crecido con ese mito muy cerca.

Paz Vega en la alfombra roja de los premios Goya

–Y cuando lo contaba en Los Ángeles, ¿la gente no flipaba con usted?

–Un poco, estaban encarnados en mí todos los tópicos.

–Cuando una es actriz, ¿cuesta que la crean o siempre dudan de si está actuando?

–Yo solo actúo cuando dicen acción, y siempre procuro hacerlo desde la verdad más absoluta.

–Confiese que a veces interpreta para lograr lo que quiere…

–Nunca, no me hace falta. Además sería agotador.

–Dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿usted cuando se dio cuenta de que todos los focos iban ya hacia su persona?

–¡Qué pregunta más tonta!

–La última película que ha visto (no vale una iraní).

–Mank, de David Fincher, y me ha gustado mucho.

–Victoria Beckham flipó con usted y un vestido que llevaba en unos Goya...

–¿Ah,si? No tenía ni idea

–¿Cuántas veces ha ensayado que gana el Oscar con el cepillo de dientes en el baño?

–Cada noche.

–Su papel más difícil...

–El de madre porque no tiene fin.

–Imagínese que le ofrecen el papel de Marleen Matlin en «Hijos de un Dios menor»… ¿Usted cómo reacciona?

–No reaccionaría porque me haría la sorda.

La actriz Paz Vega posa en la alfombra roja de los Premios Forqué

–Usted ya estuvo muda en «El amante menguante», ¿no le recrimina a Almodóvar que no le hubiera dado una frase?

–Es que no tendría sentido hacer una película muda y largar una frase, ¿no cree?

–Alguna vez se dijo a sí misma: pasó de todo, yo pongo un bar y hago croquetas.

–Aunque mi amor por las croquetas es infinito, todavía no ha llegado el momento de dejarlo todo por ellas.

–Desde que casi gana Masterchef, ¿cocina en casa o se gasta en sueldo en Glovo?

–¡Cocino, cocino! !Me encanta!

–¿Sus hijos son de esferificaciones o de mcnuggets de pollo?

–Son de croquetas.

–¿Qué ha descubierto en los fogones que los focos no le habían enseñado?

–Que puedo enfrentarme a retos sin necesidad de un guión.

–¿Le afectan las malas críticas?

–Depende de dónde vengan.

–Amanda Gris, mientras se apretaba un tintorro, decía: excepto beber, qué difícil me resulta todo. ¿Se apunta al plan con los torreznos?

–Claro, pero sin torreznos. Yo soy más de jamón.

Paz Vega , ganadora de Mask Singer España.

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–Me gusta lo que consigue el tiempo entre dos personas... y lo que no me gusta es cuando se confunde amor con posesión.

–¿Qué le pide al ser amado?

–Que me entienda solo con mirarme.

–¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

–Lo quise saber todo, pero nunca me atreví a preguntar nada.

–¿Lucía es una sombra alargada?

–Lucía es un personaje precioso que me trae buenos recuerdos.

–Ese menú que le sirve para enamorar...

–Muchas risas, un poco de picardía y mucha naturalidad.

–Después de Masterchef, ¿se ve en Supervivientes o en La isla de las tentaciones?

–Me veo en Mask Singer como investigadora junto a Los Javis y José Mota.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–Keila Pagés... no está mal...