El lapsus de Rocío Flores en “Supervivientes” despierta SOSPECHAS sobre su paso por el concurso

Anoche, Telecinco emitió un nuevo episodio de Supervivientes: tierra de nadie, al que acudió como colaboradora Rocío Flores. El programa proyectó un video en el que se podía ver a Melyssa Pinto muy afectada porque sus compañeros (Gianmarco Onestini, Olga Moreno y Tom Brusse) no incluyeran comida en el equipaje que le prepararon tanto a ella como a Alejandro Albalá al saber que vivirían en una isla distinta durante unos días.

“No entiendo que se molesten por la comida, porque en cada sitio al que vas tienes la que te pone la organización”, dijo Rocío Flores ante la sorpresa de todos. Rápidamente, Carlos Sobera contestó a la hija de Rocío Carrasco que el programa no aportaba ningún tipo de alimento: “¿Que te pone la organización? No, la organización no les pone comida”.

Ro, quien participó en la edición 2020 de Supervivientes, justo cuando empezó la pandemia de la Covid-19, se explicó y afirmó que se refería a las escasas raciones de arroz que se les da, a lo que Alexia Rivas apuntó que esas raciones se iban reduciendo cada semana.