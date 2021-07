Alba Carrillo sorprende con este inesperado reproche a Rocío Carrasco

Desde la semana pasada se viene anunciado el bombazo del año en ‘Sálvame’. Tras el rotundo éxito que ha cosechado ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la protagonista de la serie documental que ha puesto patas arriba el mundo de la crónica social ha fichado por el magacín presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla. Una vez a la semana, la hija de ‘la más grande’ se presentará en la llamada ‘corrala’ de Telecinco para dar voz a otros famosos que, como ella, han sido silenciados. Su sección se llamará ‘Hable con ella’, aunque su debut en el magacín más rosa de la pequeña pantalla poco tuvo que ver con el espacio que se le ha asignado.

Rocío Carrasco llegó a ‘Sálvame’ pisando fuerte, dispuesta a abordar todas las polémicas que tiene abiertas con diferentes colaboradores, como María Patiño o Kiko Matamoros. Aunque a lo largo de su intervención dejó unos cuantos titulares, lo que ocurrió durante las pausas de publicidad también es digno de ser contado. ‘Ya es mediodía’ ha publicado algunas grabaciones en las que se escucha a la heredera universal de la Jurado cargando contra la periodista de la vena en la frente, a quien reprocha que nunca haya descolgado el teléfono para contrastar las noticias que le llegaban sobre ella.

“Tú recibiste un WhatsApp mío una vez, ¿verdad? Tú tenías mi teléfono, me podías haber llamado. Hace veinte años que tengo el mismo número. Llámame, verás que no es difícil. Yo siempre cojo el teléfono”, apunta Rocío Carrasco a María Patiño, que se defiende argumentando que “yo cómo iba a pensar que tú me ibas a coger el teléfono a mí”. En las mismas grabaciones se escucha a la hija de la Jurado aludiendo a Miguel Frigenti, uno de sus nuevos compañeros que más apoyo le ha mostrado en los últimos meses, y ha sido en este momento cuando Alba Carrillo ha intervenido en ‘Ya es mediodía’ para lanzar una especia de reproche a su íntima amiga, a quien siempre ha defendido.

Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'

Por lo visto, Alba Carrillo ha recomendado a Rocío Carrasco que se ande con ojo con Miguel Frigenti, con quien ella mantuvo graves encontronazos en el pasado. “Como amiga mía que es, sé que hay ciertos compañeros que son traicioneros y me da miedo que se junte con ellos”, ha sentenciado la modelo en clara alusión al periodista. Al parecer, a la tertuliana de ‘Ya es mediodía’ no le hace ni pizca de gracia que su colega se codee con el hombre al que ella hizo las cruces en el pasado: “Una persona que se ha portado tan mal conmigo... Creo que mi amiga debería tenerle en cuarentena”.

Las rencillas entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo se remontan al paso de esta por ‘Gran Hermano VIP 7′. El periodista se mostró muy crítico con su entonces compañera de ‘Ya es mediodía’, y la modelo se lo tomó tan mal que, en un arrebato, lo tachó de “hijo de p...”. Unas palabras que molestaron profundamente al tertuliano, y desde entonces cruz y luz.