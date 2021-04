Alba Carrillo ataca a Rocío Flores y la llama “injusta” y “demagoga”

Primeras reacciones después de las sorprendentes palabras de Rocío Flores este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’, poniendo en duda la protección de su madre, Rocío Carrasco, al censurar 11 minutos de su brutal testimonio en el capítulo de esta noche de su docuserie. Un episodio en el que abordará su complicada relación con su hija y del que ha decidido eliminar parte para no hacer daño a la joven después de ver el alcance que tuvo su desgarrador testimonio contando la brutal paliza que le dio Ro en julio de 2012.

Unas palabras que Alba Carrillo, amiga de Rociíto y Fidel, ha criticado duramente poco después en ‘Ya es mediodía’. “Para mi gusto le está dando la razón a su madre de que ella no está preparada todavía” (para hablar y verse) porque no es justa con respecto a su madre. Debería ser justa con ella al igual que lo ha sido con su padre, cuando su padre ha estado 20 años hablando de su madre”.

Indignada, Alba ha señalado que, al decir Ro que hace muchísimos años había pasado miedo en unas circunstancias distintas a la paliza que ya ha contado Rocío Carrasco, y que ella sabía mejor que nadie lo que había vivido en esa casa, “deja entrever que algo ha pasado en la casa de Rocío y Fidel”, insinuando ciertos episodios que, para la modelo, no han tenido lugar.

Continuando con su ataque, Alba ha acusado a Ro de “demagoga” por pedir a su madre que, ya si no con ella, que por lo menos se pusiese en contacto con su hermano David, al que lleva 7 años sin llamar ni siquiera para interesarse por su salud. Muy dura, la ex de Feliciano ha confesado que le parece “manido meter al niño cuando la madre está pendiente en todo momento de su estado de salud”. Muy crítica, ha asegurado que Rocío Flores juega con el “elemento niño”, como también hace su padre, utilizándolo como “una pieza que echarle constantemente en cara a su madre” cuando saben que Rocío nunca hablará de su hijo.

Por último, e incrédula, Alba tampoco entiende como Ro pone en duda al equipo de profesionales que tratan a su madre por recomendarle que no se ponga en contacto con ella por no estar preparada todavía, y, tirando a dar, ha afirmando que “ese equipo de profesionales médicos es al que ella no se quiso someter” para la mediación tras la paliza que le dio a su progenitora en 2012 y que significó el fin de la relación entre madre e hija.

Rosa Benito, por su parte, ha aplaudido las palabras de su sobrina nieta y ha confesado que le parece muy bien que haya pedido que se vea esta noche el episodio entero. Conciliadora, ha desvelado que “me gustaría que algún día las 2 o los 3 - con el niño - se sentaran y hablaran porque Rocío Carrasco dice que lo más importante que tiene son sus hijos, pero no lucha por ellos”.

Con una postura contraria a la de Alba, la cuñada de Rocío Jurado ha negado que Ro esté utilizando a su hermano, puesto que ese niño “está sufriendo por su madre”. Por ello, y sin dudarlo, Rosa ha pedido públicamente a Rocío Carrasco y a Antonio David Flores que dejen su odio a un lado por el bien de sus hijos e intenten facilitar un poco las cosas, en un complicado momento que no parece tener retorno.