Alba Carrillo y su duro mensaje a Feliciano López por hablar de Hasel, Cataluña y política

Feliciano López comenta continuamente la actualidad mediante mensajes en las redes sociales. No esconde que no le gusta nada el Gobierno de PSOE y Podemos y sus ideas suelen estar próximas a los partidos del arco derecho del parlamente. No hacer nada por ocultarlo.

Con los disturbios de los últimos días en muchas ciudades españolas por la entrada en prisión de Pablo Hasel y principalmente en Barcelona, el jugador de tenis ha sido muy claro al posicionarse en contra de la violencia contra la Policía, la quema de contendores y los destrozos urbanos. “Quina pena Barcelona en el que t’has convertit...tot i aixi segueixes sent tan bonica”, escribió. “Qué pena Barcelona en lo que te has convertido... aún así sigues siendo tan bonita ...””.

Le llegaron opiniones a favor y, como suele suceder en las redes sociales, muchas críticas. Seguro que no esperaba (o puede que sí) que una de las que más le criticase fuese su ex Alba Carrillo, que no ha olvidado el rencor: “Más allá del tema político, yo creo que zapatero a tus zapatos”, empezó, usando un refrán. “Hay cierta gente que de verdad... lo de las lecciones de moral, hijo mío, o sea, para el dedo porque tú lecciones de moral puedes dar pocas o ninguna”, aseguró en el programa de Telecinco ‘Ya es mediodía Fresh’

Fue irónica: “Podrías contratar a Feliciano en la mesa política”, le dijo a la presentadora, para terminar con otro mensaje-consejo a su ex pareja, a la que no ha olvidado, por lo que se ve, aunque sólo sea por el rencor que sale de las palabras con las que se refiere a Feliciano López. “Debería centrarse más en otro tipo de cosas como, por ejemplo, en cambiar pañales o en el tenis, que es lo suyo”, terminó su duro mensaje al jugador de tenis.