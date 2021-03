Kiko Matamoros y Makoke se enfrentan a cárcel

En las próximas semanas, Kiko Matamoros y Makoke, se enfrentan a un juicio con la Hacienda Pública en el que se dilucidarán la responsabilidad penal de ambos. A Kiko Matamoros, responsable de la deuda, la Agencia Tributaria le pide seis años de cárcel mientras que su ex mujer, a quien ha derivado la deuda, se enfrenta a una condena de dos años.

Todo ello ocurre en el momento más tenso entre la ex pareja después de que, hace tan sólo unos días, la modelo malagueña interpusiera ante la Guardia Civil una denuncia por amenazas contra el padre de su hija. Un conflicto que, en caso de que se advirtieran indicios de delito por parte de Matamoros, complicaría aún más las cosas al veterano colaborador de Telecinco.

La revista Lecturas lleva a su portada, una semana más, los problemas que afectan a uno de los colaboradores del buque insignia de las tardes de Telecinco, fuente constante de noticias para el semanario que dirige Luis Pliego. La información a la que ha tenido acceso la revista es novedosa en cuanto que, hasta ahora, se desconocía que la millonaria deuda que arrastra el colaborador podría acabar con sus huesos, y los de su ex esposa, en la cárcel. Y es que, tanto Kiko como Makoke, han eludido siempre hablar de las consecuencias penales que podría ocasionarles la deuda que mantenía el colaborador con el fisco.

Kiko y Diego Matamoros en el desfile de Tony Fernández

Así, la revista Lecturas asegura que en las próximas semanas tendrá lugar el juicio con Hacienda, al no haber llegado a un acuerdo para hacer frente a la deuda y ante el desacuerdo entre la pareja sobre la propiedad del chalet en el que vivían en la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón. Un chalet que está a nombre de Makoke pero que habría pagado en gran parte Kiko Matamoros, algo que el colaborador podría demostrar mediante asientos bancarios.

Tras derivarle la deuda a su ex mujer, Hacienda le reclama a Makoke 1, 2 millones de euros

La decisión de Kiko Matamoros de derivar la deuda a su ex coloca a ambos en una situación muy complicada. Makoke es titular de varias propiedades, entre ellas el chalet de La Finca donde residía el matrimonio, que está en peligro si Matamoros consigue demostrar que con intención de no hacer frente a su deuda con el fisco, lo pusieron a nombre de ella aunque era él quién se hacía cargo del pago de la hipoteca.

En ese caso, Makoke podría perderlo todo: tanto el que fuera su hogar conyugal, en el que Makoke aún reside con su hijo Javi Tudela y la novia de este, como el dúplex de Majadahonda (Madrid) que compraron antes de que comenzaran sus problemas con Hacienda. Ambos inmuebles están embargados y si no paga la deuda, los perderá.

Pero tras la cruenta guerra mediática que libran se oculta una gravísima situación económica, ya que ambas vivienda aún tienen cargas hipotecarias. Así, sobre el chalet de La Finca, una casa de 600 metros construidos, que la pareja adquirió en 2011, pesa una hipoteca de más de un millón de euros que vence en noviembre de 2044. Y aunque se desconoce las cargas que aún pesarían sobre el duplex de Majadahonda, o el valor del mismo, todo indica que la venta del hogar conyugal no sería suficiente para hacer frente al millón doscientos mil euros que adeuda a Hacienda y al millón que aún debe al banco.

Makoke, única propietaria de las viviendas en las que vivió el matrimonio, podría perderlo todo.

Por tanto, Makoke podría ver peligrar también su vivienda en Majadahonda si el juez considera que el matrimonio, para no hacer frente a la deuda con Hacienda de Matamoros, puso los bienes a nombre de Makoke para evitar que fueran embargados. Dado que Matamoros no tiene propiedades a su nombre aunque sí importantes ingresos por su trabajo en televisión, Makoke sería la principal damnificada y tendría que responder con su patrimonio, aún no siendo la titular de la deuda.

Makoke, en una imagen reciente de su Instagram

Pero no se trata sólo de quién tendrá que hacer frente a los pagos a Hacienda sino, lo que más preocupa a ambos, la responsabilidad penal que puede acarrearles haber cometido un presunto delito fiscal. Y es si la cantidad a pagar a la Agencia Tributaria superara los 120.000 euros por impuesto y ejercicio, Matamoros habría incurrido en delito fiscal, un delito que conlleva una pena de cárcel de uno a cinco años.

En el caso de Matamoros, según ha confirmado la revista Lecturas, la pena a la que se enfrenta es de seis años mientras que Makoke, tras ser implicada por el padre de su hija en el procedimiento, podría ser condenada hasta a dos años de cárcel, por lo que ambos corren un grave riesgo de cumplir condena.