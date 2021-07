EXCLUSIVA: La decisión de Claudia Rodríguez que puede arruinar a la hija de Mila Ximénez

Gente

La animadversión que sentía Mila hacia la actual esposa del padre de su hija fue objeto de muchos desafortunados comentarios contra ella y que Claudia decidió poner en manos de la justicia. Pero tras el inesperado fallecimiento de Mila Ximénez, Claudia Rodríguez deberá tomar una determinación con respecto a la demanda que interpuso hace años contra ella y que afectará a su “hijastra”, Alba Santana, la heredera legítima de Mila Ximénez.

A día de hoy, el procedimiento sigue abierto al tratarse de una demanda en defensa de su derecho al honor y a la intimidad, un proceso civil que continúa pese a la muerte del demandado. Por ese motivo, Claudia Rodríguez está en la encrucijada: si continúa con el litigio sería Alba, hija de su marido, quien heredaría el coste de la posible condena.

Hay varias opciones legales sobre la mesa y aún no hay nada decido. En cualquier caso, si Claudia decide renunciar a las actuaciones civiles debe solicitar el archivo y sobreseimiento del procedimiento mediante un escrito al juzgado. Algo que, de momento, no ha ocurrido. La opción intermedia que se le presenta a Claudia es renunciar a actuar contra Mila pero continuar el proceso contra otros colaboradores, la productora o la cadena, de modo que podría ver restituido su derecho al honor y a la intimidado, sin perjudicar a Alba. Por último, la más plausible tras el fallecimiento de Mila, sería desistir totalmente de las actuaciones judiciales.

Manolo Santana y Claudia Rodriguez

Manolo Santana mediará para que su hija no salga perjudicada.

Pero si Claudia decide seguir adelante con la demanda contra Mila Ximénez será su heredera, la hija que Mila tuvo con su actual marido, quién deberá hacer frente a la posible indemnización que dicte al juez (siempre que Alba no renuncie a la herencia de su madre), lo que colocaría a Claudia en una complicada situación familiar.

Aunque fue Claudia y no su ex marido, Manolo Santana, quien demandó a Mila Ximénez, en la decisión de la colombiana pesará la opinión del tenista. A pesar de que padre e hija no mantienen ningún tipo de relación desde hace años y Alba no conoce a la actual mujer del tenista, personas de su entorno aseguran que Manolo tratará de convencer a Claudia para que ponga fin a una guerra que podría perjudicar a su hija pequeña.

El tenista aún confía que, tras la muerte de Mila, la distante relación que tiene con Alba de un giro de 180 grados. En esta situación, Claudia tiene en su mano la llave de la reconciliación y la posibilidad de demostrar que, pese a lo que se dice, ella no es la causa del distanciamiento de Manolo Santana con sus hijos. Si el tenista consigue poner fin a esta antigua guerra entre sus mujeres estaría más cerca de recuperar a Alba, su “ojito derecho”, con quien no habla desde que hace más de una década.

Claudia Rodríguez y Manolo Santana en un evento deportivo

Claudia tiene en su mano la llave de la reconciliación entre Alba y su padre

Así las cosas, es probable que Claudia decida dar marcha atrás y desista del procedimiento para no perjudicar la herencia de la hija menor de su marido, facilitando un acercamiento entre ambos. Por lo que sabemos. Claudia aún no ha decidido qué hacer y su abogado, Marcos García Montes, está a la espera de que su cliente le indique qué hacer al respecto.

Esta demanda de Claudia no sería la única causa abierta contra Mila Ximénez en los tribunales. Existen otras por la vía penal que, automáticamente, se extinguen al sobrevenir la muerte de la querellada. No ocurre así en los procedimientos por la vía civil. Por eso, si Alba acepta la herencia de su madre, se convierte en la responsable civil de todas las reclamaciones que se hayan interpuesto contra la célebre colaboradora de televisión.

Hace unos días, Alba viajaba a Madrid y se reunía con sus hermanos. Aunque no ha trascendido exactamente el motivo de este viaje, algunos medios aseguraron que su regreso a España tenía que ver con trámites relativos a la muerte de su madre. Dado que Alba reside en Amsterdam, ha tenido que dejar a sus tíos al cargo de muchas gestiones relacionadas con la muerte de Mila Ximénez, pero hay otras muchas, como a las que nos hemos referido anteriormente, que deberán realizar sus abogados u otorgando poderes a alguna persona de su máxima confianza.