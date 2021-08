La desaparición de Carlos Lozano y su audaz estrategia para volver a Telecinco

Famosos

Carlos Lozano está completamente desaparecido. Han pasado casi ocho meses desde que pisase por última vez un plató de televisión, concretamente en ‘Sábado Deluxe’, después de un tiempo apartado de los focos. Con una apariencia renovada y habiendo perdido más de diez kilos, el mítico presentador hablaba de sus nuevos proyectos y del motivo que le llevó a alejarse del panorama mediático, marcando esto un antes y un después en su vida.

Carlos Lozano durante su última intervención en televisión

“En mi vida he pasado momentos duros difíciles. Me fui con 17 años de mi casa, porque iba a acabar mal y he tenido mucha suerte”, confesó entonces. El protagonista se planteó por momentos volver al mundo de la moda, donde ya hizo sus pinitos en la década de los noventa: “Me apetece irme a París o Milán y hacer cameos con la moda, como cuando empecé con 18 años. De cero y a empezar de nuevo.”, deslizó. Además, en los últimos meses ha estado volcado en escribir un guion con sus vivencias personales, pero se desconoce si a día de hoy es un proyecto firme. Lozano no contesta a las llamadas y tampoco a los mensajes, aunque sí los lee. La Razón se ha intentado poner en contacto con él en varias ocasiones pero la ausencia de respuesta es toda una realidad. Entre sus planes no se encuentran, a corto plazo, los de volver a la televisión, aunque haya recibido varias ofertas para trabajar en programas parece que ninguna de ellas le ha convencido. Respecto a los rumores de su posible ruina, el ex concursante de Supervivientes quiso desmentirlo por completo afirmando que tiene un buen colchón económico gracias a sus años trabajados.

Este miércoles desde ‘Ya es Mediodía’, el periodista Iván García ha afirmado que se ha intentado poner en contacto con Carlos Lozano de todas las formas posibles, pero no ha habido respuesta. También con sus dos exparejas, y ninguna de ellas tiene idea alguna del paradero del veterano presentador. Su círculo cercano, tampoco. Algunos comentan que esto podría ser una estrategia para generar una mayor expectación y volver a los focos más pronto que tarde. Pero lo cierto es que en sus redes sociales no publica nada desde hace dos años, desapareciendo así de todo lo que tenga que ver con la vida pública.

Además de su faceta laboral, es todo un interrogante afirmar si Carlos está de nuevo enamorado y si hay alguna mujer que ocupa su corazón en la actualidad. “Estuve muy enamorado de Miriam Saavedra, pero ella me traicionó y toqué fondo. Me destrozó la vida”, contó hace unos meses. Pero parece que eso ya forma de su pasado y el presentador ha encontrado una nueva ilusión gracias a la cuarentena que todos vivimos en 2020: “Es una chica normal, trabaja en una tienda... Es muy guapa, pero sobre todo madura y muy maja. Estamos ilusionados”. Parece que ha pasado página y que la vida le sonríe en todos los ámbitos lejos de las polémicas televisadas que tanto le han hecho sufrir. ¿Volveremos a ver al carismático presentador al frente de algún nuevo formato?