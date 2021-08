El príncipe Andrés, en serios apuros tras las ‘amenazas’ de un trabajador de Epstein

Casa Real

Polémica

El príncipe Andrés atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que su ex, Virginia Roberts Giuffre, interpusiese una demanda civil contra él alegando abuso sexual y solicitando una alta indemnización por daños y perjuicios, unas acusaciones que el protagonista niega rotundamente. El supuestos vínculo que el noveno en la línea de sucesión al trono británico habría mantenido con Jeffrey Epstein le está pasando factura a todos los niveles.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre

Hace tan solo unos días, la sombra de un trabajador del multimillonario y polémico empresario persigue de cerca al príncipe Andrés. Se llama Steve Scully, tiene 71 años y hoy su testimonio cobra una gran relevancia en el ‘caso Epstein’. Giuffre lleva años contando las supuestas violaciones que sufrió por parte del príncipe, a pesar de que este sostiene no conocerla absolutamente de nada. Sin embargo, Scully, quien trabajó durante años para Epstein, dice haber presenciando como “Andrés besaba a una chica rubia con bikini en una piscina”, asegurando que se trataba de la propia Virginia Giuffre. “Estaba trabajando con el teléfono y él estaba junto a la piscina con Virginia. Tan pronto como lo vi, lo reconocí y pensé que si tuviera una cámara en mi bolso ahora mismo conseguiría una foto de 50.000 libras’.

Steve Scully, trabajador de Epstein

Pese a que el equipo de abogados del príncipe Andrés está intentando por todos los medios evitar que este polémico asunto avance en los tribunales, las recientes declaraciones de este trabajador suponen un varapalo para el hijo de la reina Isabel II, quien podría tener un pie en la cárcel. Por su parte, Giufrre ya aclaró públicamente a través de un comunicado que piensa luchar hasta el final para que se haga justicia: “Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de ser responsabilizados por sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, que uno puede reclamar su vida al hablar y exigir justicia. No tomé esta decisión a la ligera. Como madre y esposa, mi familia es lo primero. Sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del príncipe Andrés. Pero sabía que si no seguía adelante con esto, los estaría defraudando a ellos y a las víctimas”.