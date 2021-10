Famosos

Habla claro

Antonio David rompe su silencio en ‘Youtube’: “Disparan a todos los que no les bailan la música que ponen”

Han pasado ocho días desde que la revista ‘Lecturas’ sacase a la luz la separación de Antonio David y Olga Moreno. Desde entonces, y aunque la familia optó en un primer momento por desmentir esta noticia a ‘La Razón’, el silencio por parte de los protagonistas ya es toda una realidad.

Están siendo muchas las teorías y las diferentes informaciones sobre este tema, pero lo cierto es que el pacto de los Flores-Moreno enfocado a no conceder declaraciones a los medios de comunicación, sigue sorprendiendo a muchos. Pero hace tan solo unas horas, Antonio David ha decidido dar un paso al frente.

Diego Arrabal y Antonio David Flores FOTO: Gtres

Mientras Diego Arrabal se encontraba emitiendo en directo a través de su canal de Youtube para contestar a las acusaciones que Jorge Javier Vázquez ha vertido sobre él en la tarde de este miércoles, el paparazzi recibía un mensaje del padre de Rocío Flores que está dando mucho qué hablar: “Van a por mí. Disparan a todos los que no les bailan la música que ponen. Cuídate y no te mojes por mí. Tu trabajo lo primero, primo. Un abrazo”. Esta es la primera vez que Antonio David se manifiesta públicamente tras la noticia de la separación.

Un mensaje que, aunque breve, tiene mucha interpretación. Con él, deja entrever que el acoso mediático al que se está viendo sometido tanto él como su mujer por parte de algunos medios de comunicación no es una casualidad, y que solo los que juegan “a favor de obra” tienen sitio en su “espectáculo”. En el siguiente vídeo todo el que quiera puede escuchar el momento en el que Antonio David rompe su silencio.

Miles de personas estuvieron atentas al momento en el que Diego Arrabal hizo públicas las palabras que el ex guardia civil le había dedicado. No hay duda de que la faceta como youtuber del colaborador de ‘Viva la vida’ no hace más que crecer, y que son muchos los usuarios que le siguen cada noche en sus directos.