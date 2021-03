El señor Sánchez, el presunto novio estafador de Mónica Hoyos, rompe su silencio

Cada vez son más los testimonios que salen a la luz en Sálvame contra el señor Sánchez, la pareja de Mónica Hoyos, y sus supuestas estafas. Todo comenzó al anunciar Mónica que estaba de nuevo enamorada durante una entrevista en Sálvame. En pleno directo, y a pesar de que no había dicho el nombre de su nuevo amor, el programa de Telecinco truncaba su felicidad. Según una información que había llegado a la redacción, su novio estaba “en busca y captura”. por una estafa.

La televisiva se quedaba en “shock” al hacerse público el testimonio de un presunto damnificado por su chico que aseguraba que éste se hacía pasar por una persona «con mucho dinero» para presuntamente “estafar a la gente”. Mónica aseguraba entonces que no tenía ni idea de las acusaciones contra su novio ya que se estaban aún conociendo y que, sobre sus negocios, sólo sabía que se dedicaba al sector inmobiliario. Sorprendida al conocer que podía estar saliendo con un presunto estafador, Mónica le enviaba un mensaje en directo y transmitía a la audiencia la respuesta de su novio: “Dice que fue absuelto”.

Pero el programa de Telecinco ha mantenido las acusaciones contra la persona a la que llaman “Sr. Sánchez” y a quien no han identificado para evitar problemas legales, al ser una persona anónima. Según Sálvame hay más testimonios y fuentes que avalan la mala reputación del novio de Mónica en los negocios, y los ha hecho públicos, provocando que la ex de Carlos Lozano le dé un ultimátum desde plató: “O arreglas esto o no puedo seguir contigo”.

Los damnificados por el Sr. Sánchez le cuentan a Mónica Hoyos quién es su novio.

Cuatro presuntos estafados por el Sr. Sánchez han accedido a contar en el plató de “Sálvame” y con Mónica Hoyos presente, su experiencia con él. Fran, un ex empleado, que le acusa de falsificar papeles y asegura que “Me despidió porque estuve de baja por ser sospechoso de tener covid, pero los partes de baja no le llegaban porque la empresa debía dinero al INSS”.

Otro de los testigos es Daria que ha explicado que el señor Sánchez ofreció a su jefe “invertir en un piso que es un chollo, reformarlo y venderlo”. Su jefe, que está a la espera de juicio, “pagó una cantidad aproximada de 50.000 euros y no volvió a saber nada de él”. Una practica según esta persona que habría repetido con más personas “Es un profesional”.

Pero además de trabajar en el sector inmobiliario, según otro damnificado, el Sr Sánchez también tiene intereses en la hostelería. Anaas, quien trabajó para el Señor Sánchez como camarero, asegura que le debe 2500 euros: “El trato fue fatal. No hubo papeleo ni contrato ni alta en la Seguridad Social, después de dos meses trabajando me echó”. Otra empleada, una administrativa, María, aseguró que “A muchos de mis compañeros al llegar a fin de mes los despedía y los dejaba sin pagar […] Yo me fui porque no veía futuro ahí y veía cosas… Además, no me pagó”.

Mónica Hoyos asegura que era ajena a todo y le advierte: “O lo arreglas o no puedo seguir contigo”

La cantidad de testimonios en contra de su chico ha hecho reaccionar a Mónica y abrirse ante la audiencia: ”Yo le quiero como persona, no estaba al tanto de nada, no le ponía cara a nadie, quería una explicación coherente y creíble para cada uno de los problemas que habían salido, que me parecían muchos, pero me los explicaba y le creía..”.

La modelo Mónica Hoyos

Después, muy seria y mirando a cámara, ha mandado un mensaje a su chico que ha sonado a ultimátum: “Si me estás viendo quiero que lo arregles con cada una de las personas que están saliendo, porque si no, evidentemente, yo no puedo seguir contigo.”

La respuesta del Sr. Sánchez: “Nada quedará sin sus consecuencias”

Mónica ha reconocido que después de lo que ha escuchado en plató le resulta muy complicado seguir creyendo en él. Para contrastar todas las acusaciones vertidas en Sálvame, nos hemos puesto en contacto con el novio de Mónica Hoyos, sin obtener respuesta. A pesar de que conocemos su identidad no la desvelaremos sin su consentimiento, respetando su anonimato. Pero, sin develar su perfil social, nos hacemos eco de la respuesta que ha dado a sus seguidores a esta polémica en sus redes sociales, donde tiene más de 45.000 seguidores y donde ha roto su silencio.

La pareja de Mónica ha dejado clara su intención de actuar contra quiénes han destruido su imagen y han puesto en peligro su relación sentimental con la ex concursante de GH VIP. Así, el pasado 21 de febrero, dos días después de la primera intervención de Mónica Hoyos en Sálvame, se manifestaba en sus redes sociales, en las que ha censurado sus imágenes más personales a la mayoría de sus seguidores. En un texto sobreimpreso en una fotografía en la que no se puede advertir su cara, de espaldas y con el rostro tapado con una gorra, ha querido desmentir las informaciones. Una frase lapidaria de la que se puede interpretar que actuará legalmente contra el programa o los testimonios : “Quizás vuestra lengua no es tan larga como la VERDAD. Y nada quedará sin sus consecuencias”