Julio, el hijo más ‘desconocido’ de María Patiño: “Mi deber siempre ha sido protegerlo”

Son muy pocas las ocasiones en las que María Patiño ha hablado públicamente de su hijo Julio. La presentadora de ‘Socialité' ha dado un paso al frente y ha explicado el verdadero motivo por el que prefiere mantenerlo al margen. El joven de 21 años solamente ha visto la luz pública en una ocasión, en 2019,, cuando la revista ‘Semana’ sacaba en su portada una emotiva y cómplice imagen de madre e hijo.

Portada de la revista 'Semana' del mes de agosto de 2019 FOTO: Semana

Ambos mantienen una excelente relación,. Ahora, tras la reciente entrevista que María Patiño ha concedido en exclusiva para la revista ‘Lecturas’, ha explicado el por qué nunca habla sobre nada que tenga que ver con él: “Tiene una explicación. Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas, y era protegerlo”, ha asegurado.

Perfectamente conocedora de la sobrexposición que implica su trabajo en televisión, Patiño quiere que el joven sea feliz, y para ello considera totalmente necesario mantenerle fuera de la picota pública. Un acto de generosidad propio de una gran madre.

María Patiño en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Cabe recordar que hace unos meses la colaboradora de ‘Sálvame’ narraba cómo habían sido sus primeros años como ‘madre soltera’: “Soy una persona que no ha estado casada y me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo”. Una madre coraje que solo quiere lo mejor para su hijo, al igual que otros casos muy cercanos al suyo como es el de su compañera y amiga Belén Esteban, quien decidió por deseo de su propia hija no exponerla en televisión, aunque en ocasiones le cueste lo suyo.