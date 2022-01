De Belén Esteban en bañador a una Terelu Campos ‘enfadada’: así han dado los famosos la bienvenida al 2022

Año nuevo, vida nueva. El 2022 más incierto ha comenzado hace tan solo unas horas, y aunque muchos de los famosos celebran con esperanza e ilusión esta nueva etapa, otros han sacado a la luz su lado más nostálgico e incluso amargo. A continuación, mostramos cómo han comenzado el nuevo año los rostros más conocidos de la crónica social, empezando por Belén Esteban.

La de Paracuellos ha disfrutado de sus primeras horas de este 2022 de la mejor forma posible. Posando en bañador, disfrutando de un buen baño con un agua con misterio y en un entorno idílico, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha preferido no compartir el lugar en el que se encuentra, quizá para evitar la presencia de fotógrafos que pudieran captar alguna imagen suya junto a los suyos.

Sin embargo, la que fuese su compañera de programa, Terelu Campos, tiene otras sensaciones muy diferentes a Belén. Lejos de compartir alguna imagen familiar o con amigos, la hija de María Teresa Campos ha definido su 2021 como un año marcado por la muerte de su gran amiga Mila Ximénez. “Que asco de año !! Me cuesta la vida aceptar q no estas y no te tengo.. solo pido al cielo q siempre estés a mi lado y me protejas y me quieras como yo te he amado y te amo !! Dios sabe q lo intento pero mi corazón sigue roto !! Te quiero hasta el infinito y más allá! Cuídame porque te necesito”, ha escrito junto a esta bonita imagen.

La cantante Malú ha despedido el nuevo año sonriente y feliz. Aunque lo cierto es que desde hace algún tiempo permanece más alejada del foco que de costumbre, seguro se encuentra pasando estas fechas señaladas en compañía de Albert Rivera y su pequeña Lucía.

Rocío Flores ha despedido los que sin duda han sido sus 365 días más complicados con un mensaje de agradecimiento. Aunque breve y con un semblante serio, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco mira al futuro con ganas y ha querido agradecer el apoyo recibido en los últimos tiempos. “Ultima foto del año, a 2 horas de que acabe 2021 !!! POR FIN .Gracias a todos los que me habéis acompañado en este año , gracias de todo corazón .Os deseo mucha salud y que se cumplan todos vuestros deseos”.

Cristiano Ronaldo representa, sin duda, la unidad familiar. El exitoso futbolista ha compartido una bonita imagen junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y a sus cuatro hijos. Una instantánea en la que todos ellos se muestran felices horas previas a comenzar un nuevo año, seguro, de triunfos y cosas buenas para el mediático clan familiar.

Ana Obregón, ausente en las Campanadas de TVE tras anunciar que dio positivo por coronavirus, ha compartido una fotografía del pasado año, cuando volvió a la escena pública tras la muerte de su hijo para presentar las Campanadas de 2021. En esta ocasión no ha podido ser por las circunstancias de la pandemia. “Con esta imagen del año pasado quiero desearos a todos un año lleno de SALUD , AMOR Y que se cumplan todos vuestros DESEOS. Cuales son los vuestros? Mis deseos ya no se cumplirán NUNCA, nada puede devolverme a mi hijo ni a mi madre”. Estas palabras han conmocionado a sus miles de seguidores, quienes le han manifestado su apoyo y cariño en forma de comentario..