Descubrimos todos los planes de Terelu Campos en Nochebuena: ¿Tensión en el clan Campos?

Terelu Campos se enfrenta a sus navidades más agridulces. Desde que saltase por los aires la distante relación que mantiene con su hermana, Carmen Borrego, las expectativas de estas fechas señaladas para el clan Campos dejan bastante que desear.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta, a las puertas de su todavía mansión en Las Rozas FOTO: GEN GTRES

Las intenciones de la colaboradora de ‘Viva la vida’ no son otras que dejar atrás las diferencias familiares y juntar a toda la familia para dejar en el pasado sus enfrentamientos televisados. Alejandra Rubio ya adelantó hace unos días la inevitable tensión que vivirá en Nochebuena, una cita para la que tan solo quedan cuatro días: “Me parece un poco raro que cenemos todos sin que ellas hablen, no es muy normal pero nosotras normales no somos”, declaraba.

Una reunión familiar que tendrá lugar en casa de Terelu, ubicada en una urbanización de Madrid de la que María Teresa Campos también forma parte. Alejandra, Terelu, Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, la hermana de este y la matriarca del clan serán todos los comensales presentes en la víspera navideña. “Yo siempre me pongo en el final de la mesa. Preside mi madre, a la derecha mi abuela, a la izquierda José Carlos, luego Carmen… Mi madre preside porque se levanta 100 veces. Mi abuela cena pronto y se va a la cama”, ha deslizado Alejandra sobre cómo estará organizado el banquete.

Presenter Terelu Campos, Carmen Borrego and Alejandra Rubio on her 54 birthday in Madrid on Saturday, 31 August 2019 FOTO: angel trotter GTRES

Otro invitado que tampoco faltará será Carlos Agüera, novio de la joven. Por primera vez, el yerno de Terelu compartirá un espacio tan íntimo con el mediático clan. Y es que cabe destacar que, aunque llevan poco tiempo de relación, ella se ha mostrado muy ilusionada con una relación que va viento en popa: “Yo estaré un rato, cenaré y luego me iré porque hay un fiestón”, concluye Alejandra en ‘Viva la vida’ haciendo alusión a que después del convite tanto ella como su chico saldrán por las discotecas de la capital.