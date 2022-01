Toni Acosta carga contra el mundo de las ‘influencers’: “Dejad de operaos la nariz”

Toni Acosta lo ha vuelto a hacer. Si por algo se caracteriza la reconocida actriz es por no callarse lo que piensa y por su sinceridad, algo que en ocasiones le ha dado más disgustos que alegrías. Durante la tarde de este martes, y coincidiendo con la emisión de ‘Sálvame’ en donde se ha hablado sobre Marta Riesco y su supuesta exigencia para que no sacasen imágenes suyas antes de su operación de nariz, la intérprete ha querido compartir su opinión sobre lo que piensa de las ‘influencers’ y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Historia del Instagram de Toni Acosta FOTO: Instagram

“Por favor, ‘influencers’, dejad de operaros la nariz. Antes teníais todas la misma ropa, ahora tendréis todas la misma cara. Que vivan las caras con personalidad”, ha escrito en sus historias de Instagram, añadiendo, además, lo siguiente: “Esta es mi reflexión del día, nadie me lo ha pedido pero no he podido evitarlo”. Un ataque de sinceridad por parte de Toni Acosta que está siendo aplaudido por unos pero criticado por muchos otros que solo ven en su discurso palabras superficiales. Nunca llueve a gusto de todos, pero si algo caracteriza a la ex de Jacobo Martos es que son muy pocas en las ocasiones que se calla lo que piensa o siente.