Toni Acosta: “Las divas tienen su batalla, lidiar con sus egos. La mía es recoger a los niños del cole”

Afirma que le encantaría presentar un Goya con Silvia Abril, pero no se lo han propuesto. De momento, protagoniza ‘Anfitrión’ junto a Pepón Nieto y Fele Martínez en el Teatro de la Latina, a la vez que habla de la importancia de posicionarse, de los (no) retoques estéticos y de la importancia de no sobreexponer la vida privada.

–¿Qué le diría a los famosos que guardan silencio ante las injusticias?

–Cada vez creo más firmemente que hay que significarse. Están pasando cosas potentes como para no posicionarnos y tenemos que despertar a la sociedad, porque muchos de nuestros problemas vienen porque estamos dormidos.

–¿Y a los de La Chocita del Loro, que creen que las mujeres no son divertidas?

–Que pueden programar lo que les dé la gana, pero no tienen derecho a calificar el nivel de mujeres que, por si fuera poco, jamás han actuado ahí. Por cierto, hablando de guardar silencio: he echado de menos más voces masculinas criticando lo ocurrido...

–¿El cine invisibiliza a las mujeres cuando cumplen los 40?

–Quiero pensar que está cambiando. ¡Por fin las madres son madres, no chicas de 18 años que interpretan a una! Voy a aprovecharme de que ahora interesa lo que contamos las mujeres de más 40 y me voy a rodear de mujeres que escriben, dirigen, actúan...

–¿Ha notado que le miran menos por la calle con el paso del tiempo?

–Creo que ahora las tías que superan los 40 están buenísimas.

–Kate Winslet e Inma Cuesta se han rebelado contra los retoques digitales. ¿Cuál es su postura?

–Yo no uso ni filtros en Instagram, porque me da apuro lo que pensarán cuando me vean sin ellos. ¡Benditas las que se rebelan y piden que no les hagan retoques! Cuando cumples 42 o 43 años te empiezan a decir que te hagas cosas, y si consigues hacer caso omiso, avanzas hacia Ángela Molina, que es a lo que yo aspiro. Mensaje para la mujer que nos está leyendo y que aparece con un retoque: tus amigas no te lo dicen, pero yo sí: se nota.

La actriz Toni Acosta

–Si tuviera que decirnos la cosa de la que más se arrepientes en la vida…

–No me arrepiento de nada, soy como Edith Plait. Soy superviviente de mis experiencias.

–¿El peor titular que le han plantado?

–Un periodista me dijo, de broma, que todo lo que toco lo convierto en oro. Le dije, «¿te imaginas que me pongo a mí misma un titular así y que me lo creo?». Imaginad el titular que me pusieron: «Todo lo que toco lo convierto en oro».

–¿Hay algo que todavía no le haya contado a nadie?

–Soy prudente con mi vida privada, por lo que es raro que alguien sepa si tengo pareja. Siempre digo que soy soltera, porque no se trata de estarlo o no, sino de serlo. Creo que muchas mujeres de mi edad se identifican. Además, como estamos tan expuestos, el nuevo objetivo es no enseñarse.

–En «Anfitrión» rompe con el estereotipo de la mujer sexy que no se entera de nada. ¿Le han tomado alguna vez por tonta?

–¡Claro! De hecho creo que la premisa es dar por hecho que lo eres. El podcast que tengo con Silvia Abril, el «Grupo», y juntarme a una tía como ella, demuestran que abanderamos otra cosa.

–¿Y se lo ha hecho?

–Nunca, pero he jugado la carta de hacerme la graciosa. Es más: quizás me he pasado de lista alguna vez…

–¿Para cuando un «late night» contigo y con Silvia?

–La proyección existe, nos encantaría, pero a nivel personal, un «late» es muy cañero… Tendríamos que encontrar el momento de vida porque hay que dedicarle el tiempo que se merece.

–Presentar unos Goya juntas, ¿para cuándo?

–Nos gustaría, pero no nos lo han propuesto. Esto es cosa mía, porque ella lo ha hecho ya dos veces, así que un día le dije «¡anda que no molaría todo plantarnos ahí dos tías!» Ahora, por supuesto, la tengo ganada.

–¿Se ha animado con Tinder?

–Qué va, no me animo, creo que no me va el sistema. Con lo que me sigue gustando ir a comprar a las tiendas, me costaría mucho ir a por un chulazo…

–¿Con quién liga entonces? ¿Con actores?

–¡Ni loca! Creo que nunca he tenido un novio actor, aunque algún amante, sí...

–Por cierto, ¿para cuándo un buen rumor con un galán?

–Eso sí que me gustaría: me encantan los rumores infundados.

–¿Cómo se mueve una no-diva entre divas?

–Las divas tienen su batalla, lidiar con sus egos. La mía es recoger a mis hijos del cole. Quien es diva lo es porque necesita que le otorguen ese lugar para poder trabajar bien. Yo se lo cedo, soy buena compañera.