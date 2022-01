Marta Riesco demanda y amenaza a Anabel Pantoja en ‘Sálvame’: “Tú al banquillo, como tu tía”

Han pasado tan solo unos días que se hizo pública la noticia de la demanda de Marta Riesco a Anabel Pantoja tras las declaraciones de esta última sobre lo que podría haber sucedido en Cantora hace unos años entre la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ y otra mujer.

Este martes, ambas han protagonizado uno tenso momento en ‘Sálvame’. Durante una conexión con Kike Calleja, la propia Marta le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que ya ha demandado a la sobrina de Isabel Pantoja: “La he demandado por lo civil y por lo penal. Me dicen los abogados que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja. Yo sí creo en la Justicia”, desliza tajante.

Marta Riesco: “Te voy a sentar en el banquillo como tú tía”



Anabel le contesta mientras se come un kit kat. ADORO #yoveosalvame pic.twitter.com/gR4eF09tD7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

Anabel, lejos de achantarse ante sus palabras, le ha retado a la novia de Antonio David a que “la lleve donde quiera”. Por su parte, Riesco le ha contestado lo siguiente: “Tú al banquillo, como tu tía”. Una afirmación que sí ha enfadado a la colaboradora de ‘Sálvame’: “Que seas muy feliz con tu novio y que tengas mucha salud, tú llévame donde quieras. A mi tía ni la toques porque tú sí la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Eres una mamarracha y no quiero te dirijas a mí, que no estoy a tu nivel. ¡No me hables! Demándame, y acuérdate de lo del 31, que hay testigos La última vez que me amenazas, Marta Riesco», ha asegurado Anabel Pantoja. La guerra entre ambas solo ha hecho que comenzar.