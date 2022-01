La cita secreta de Antonio David en los Juzgados de Málaga para denunciar la “violencia mediática”

Antonio David Flores continúa generando polémica independientemente de lo que diga o haga. Su divorcio (o no) de Olga Moreno y la cuestionada relación que mantiene con la periodista Marta Riesco le han devuelto a la primera línea de batalla mediática.

Son muchas las ocasiones en las que el ex guardia civil se ha quejado públicamente del “acoso” y de la “persecución” a la que se ve sometido desde hace diez meses debido al ‘huracán Rocío Carrasco’. Para él, los culpables son los dueños de la productora que le despidió, que es la misma que produjo el documental de su exmujer, ‘La Fábrica de la Tele’.

Antonio David acude al juicio contra Telecinco FOTO: UAT GTRES

Una situación que le ha llevado a acudir a los juzgados ubicados en Málaga, donde reside hasta el momento a pesar de sus continuas visitas a la capital. Este mismo miércoles, Antonio David decidía recurrir a la Justicia para tomar nuevas medidas, y así lo ha contado a través de su canal de ‘Youtube’ en su último directo.

“Yo esta mañana he estado en Málaga en los juzgados y he tenido que dar una serie de explicaciones al juez. Lo que me provoca todo esto es indignación, y se lo he dicho claramente al juez, y le he dicho que no puedo más con el acoso mediático. El día menos pensado va a pasar cualquier cosa, porque me parece bien el corazón y el salseo, pero otra cosa ya es la violencia mediática”, asegura de forma tajante.

Además, ha querido defenderse de las acusaciones que todos aquellos que le señalan públicamente de no trabajar: “Los ‘youtubers’ cotizamos y hacemos un trabajo, que no se le olvide a nadie. Aquí hay muchas horas de trabajo, de vídeos y de información. Aquí es un canal donde se trabaja honradamente”. Referente a su situación económica actual, ha confesado que “no tengo un duro” pero que “si tengo un patrimonio”.

Cuando habla de patrimonio se refiere a lo siguiente: “Mi patrimonio son las 26.000 personas que me ven en un directo y que hacen que tenga un total de más de 400.000 visualizaciones. Llevo toda mi vida currando, y obviamente hay que reinventarse cuando te intentan poner delante de la Plaza Mayor y cortarse el cuello, porque a muchos de esos que me cuestionan y dicen que no trabajo, habría que verles cuando se les acabe el chiringuito, porque les queda poco, a ver lo que hacen”, concluye.