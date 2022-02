Estos son 4 barrios en donde quedan los italianos para tomar una “caña” en Roma

Se llega a la capital italiana con los deberes hechos para no perderse ni una de las plazas, ni uno de los paseos por las calles romanas, también se llega con los nombres de las iglesias a visitar y de los museos pero, ¿qué pasa cuándo anochece y apetece tomar una caña?. Esta es la pregunta del millón cuando se está de vacaciones en Roma. Damos por hecho que estando, en esta maravillosa ciudad, será fácil encontrar un sitio y tomarnos algo como lo haríamos en Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otro destino pero Roma, es diferente. No podemos olvidar que es una ciudad muy turística y hay que tomar en cuenta que los italianos, no suelen estar en los sitios a donde van los extranjeros, o sea que, el ambiente local no es nada fácil encontrarlo.

Podría pasar que en algunos bares del centro, los residentes de la zona, se tomen de vez en cuando un café o su clásico aperitivo pero seguramente serán unos cuantos y permanecerán allí por poco tiempo. Es difícil descubrir los sitios a donde suelen ir los residentes en Roma pero poco a poco, vamos llegando a ellos. Es importante conocer las costumbres de los italianos, así como nosotros quedamos para tomar el aperitivo antes del almuerzo, en Italia el aperitivo es por la tarde a partir de las 18.00 hrs. ya sabiendo esto, debemos de cambiar por unos dias nuestros hábitos, salir de los museos o las visitas alrededor de las 17.30, para después acercarnos a algunos de los sitios en donde se reúnen los italianos. Entiendo que todavía hay luz de día y lo que nos apetecería es irnos a dar una ducha, descansar y salir del hotel a las nueve de la noche o más tarde, pero aquí el horario español no funciona, si lo que buscamos es vivir el ambiente local.

Si lo que apetece es descubrir las zonas en donde ellos se mueven, tenemos que apuntar al menos estos cuatro barrios:

Ponte Milvio, Prati, Parioli...

Y después viene la segunda parte, ya en lo barrios ¿cuales son “los” sitios? Descubrir en medio de esta locura de ciudad “el lugar”, no es una labor fácil, pero, cuando se cuenta con la ayuda de gente estupenda que quiere compartir con nosotros los rincones a donde queremos llegar, todo es mucho más fácil.

Virginia y Iacopo Viesi son hermanos y aunque comentan que no les gusta estar en los sitios de la “movida” romana, se han puesto manos a la obra y han realizado una pequeña encuesta entre sus amigos, para ayudarnos a descubrir a dónde suelen quedar. Los romanos, cuando se refieren a “la movida”, la expresión española que han incorporado a su lenguaje, hablan de los lugares a donde se reúnen cientos de jóvenes para divertirse por las noches.

Iacopo, después de aclarar su poco gusto por salir a los sitios plagados de gente, el primer nombre que mencionó como su sitio favorito para quedar fue MONS.

Tenemos entonces una buena noticia, porque este local, se encuentra a pocos pasos de la Piazza Navona, es un sitio al que hay que ir sí o sí cuando se visita Roma.

Hay que tomar en cuenta que últimamente, entre los jóvenes, está de moda la comida americana. El menú de este sitio y el estilo es cien por cien americano, pero como lo que estamos buscando es tomarnos una caña y ver el ambiente local...

Mons Roma, cerca de la Piazza Navona FOTO: Alicia Romay

Los hermanos Viesi son tan encantadores que Virginia, decidió lanzar una mini encuesta con sus amigos para conocer sus gustos, de allí salieron los nombres de estos barrios que hay que anotarlos, y después, cada uno de los encuestados, comentó su sitio favorito y por qué lo eligen. La elección del bar en donde quedan, lo hacen por cercanía de casa, del trabajo o de la universidad, y los motivos por los que se reúnen, son para celebrar algún cumpleaños o simplemente para tomarse algo y charlar un rato antes de volver a casa. También acostumbran reunirse en sus casas.

Los sitios preferidos de los amigos de Virginia son:

En primer lugar “El bar del Fico”

Y seguimos estando de suerte porque también está por la zona de la Piazza Navona. Este sitio salió en la encuesta como el más votado junto con el favorito de Iacopo, el “Mons”, con la diferencia que este es un “bistrot” en donde sirven desde el desayuno hasta la copa de después de la cena. Pero recordad que, si queremos ver ambiente italiano, hay que ir a partir de las 18.00 hrs. en adelante. Los fines de semana (viernes y sábado está repleto).

Después le sigue Tyler

Pero aquí ya nos pilla más lejos, fuera del circuito turístico del centro en el barrio Ponte Milvio, por lo que se recomienda llegar en taxi. Los taxis en Roma, raramente paran a mitad de la calle. Es mejor ir directamente a una “stazione” que suelen estar en las esquinas o en las plazas. Otra manera práctica de coger un taxi en Roma, es por medio de alguna de las aplicaciones que suelen dar buen servicio. It taxi es una de ellas.

Tyler está en pleno corazón de la zona de Ponte Milvio, aquí sí que se reúne “la movida” los fines de semana, pero, si lo que se busca es estar dentro del ambiente de moda, uno de los sitios a donde se debe ir es este. Volvemos al tema actual, el menú es americano y hay música en directo.

Tyler, uno de los sitios de moda en Roma FOTO: Alicia Romay

Love Bar, Natural Food.

Seguimos en Ponte Milvio. Este es otro de los sitios a donde suelen ir los jóvenes italianos los fines de semana con un menú muy particular con Natural Food. Llama la atención que uno de sus platos, “Tacos Maribel”, están compuestos de tortilla con carne, crema de aguacate, lima y polvos de chocolate negro al 75%. Una receta entre americana y mexicana, tiene buena pinta. El chico que atiende en la sala es nigeriano y muy simpático.

En la misma zona de Ponte Milvio, el sitio más formal es el Coco Loco.

En este sitio “más puesto”, ofrecen Aperitif, Dinner y After Dinner, por lo tanto nos alejamos de la comida americana estando y estamos metidos de lleno en el ambiente puramente italiano, pero con un menú con comida italiana y mediterránea mucho más amplio, quedarse a cenar por la zona, lejos del ambiente turístico de vez en cuando no es mala idea.

Ahora nos vamos al otro barrio, más accesible para los que vienen a pasar el fin de semana a Roma, Prati.

Aquí está invadido de sitios buenos, de moda entre los italianos y turísticos por su cercanía al Vaticano, pero, con la ayuda de los amigos de Virginia, hemos dado con La Palapa. Entrad en la web, tiene muy buena pinta. Es una marisquería. En su leyenda reza que es una trattoria de pescado fresquisimo, que llega todos los dias directamente de las barcas procedentes de Anzio y Fiumicino, con lo cual la manipulación de la materia prima es mínima. Se puede llegar temprano a tomar el aperitivo y vivir el ambiente local de este barrio que se asemeja un poco al de Chamberí de Madrid por sus vecinos y su oferta gastronómica. Quedarse aquí a saborear una rica cena saludable, en ambiente muy local no es mala idea. El nombre de La Palapa gusta.

Y para finalizar, otro de los sitios de moda y el que es el más original es The Sanctuary. Empecemos por la dirección: Via delle Terme di Traiano. Simplemente con esto, ya empezamos a echar a volar la imaginación, un lugar que se llama The Sanctuary y que está en la calle de las termas de Trajano...pero, no es lo que pensamos, sino todo lo contrario. Es absolutamente sorprendente el espacio que han creado. Está de súper moda y además, se puede disfrutar de un rico aperitivo, con toque asiático en medio de un oasis y no muy lejos de la Basílica de San Juan de Letrán y la de Santa Maria Mayor. Se pueden “matar tres pájaros de un tiro”. Visitar las dos basílicas que son “obligadas” estando en Roma y por la tarde acercarse a este espacio tan particular.

El ambiente de The Sanctuary en Roma FOTO: Alicia Romay

Roma es interminable, también si lo que se busca es estar dentro del ambiente puramente italiano pero... se requiere un poco de ayuda de amigos estupendos. ¡Gracias Virginia y Iacopo!