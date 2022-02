Raquel Mosquera destapa el calvario que vivió con Fidel Albiac cuando murió Pedro Carrasco

Raquel Mosquera ha vuelto a la primera línea mediática desde que Rocío Carrasco pusiese de nuevo su nombre sobre la mesa en ‘El Precio del Silencio’. La hija de Rocío Jurado cuestionó, entre otras muchas cosas, su comportamiento tras el fallecimiento de Pedro Carrasco con el testamento y la herencia que este dejó.

La peluquera respondió a la mujer de Fidel Albiac este domingo en ‘Viva la Vida’, pero hace tan solo unas horas ha querido aclarar en sus redes sociales todo lo relacionado sobre el inventario en el que se recogen algunos bienes, derechos, deudas y obligaciones que formaron la herencia del ya fallecido: “Os envío este documento, para que veáis lo que dije yo ayer en el programa de ‘viva la vida’, donde trabajo de colaboradora. Cuando yo aporto esa documentación, se ve claramente los metros que tiene el piso. La periodista y compañera, a través de supuestamente llamaditas del maestro que dirige la orquesta. Querían dar a entender de que se había tasado por 160m o algo más, para decir que estaban mal las cuentas. Si no digo esto, ya me conocéis y no me quedo a gusto”, ha comenzado diciendo con el fin de aclarar el asunto.

“Recordarla que RECONOCIÓ unos años más tarde, la hija de mi marido, firmando el documento que firmó, que no se hicieron bien las cosas por su parte .Teniéndome que aportar un dinero, sin llegar al que realmente me correspondía, todo ello tras la demanda que la puse”, asegura Raquel Mosquera refiriéndose a Rocío Carrasco.

Es entonces cuando entra en acción Fidel Albiac, al que la viuda de Pedro Carrasco también considera ‘el maestro de orquesta’ en la vida de la heredera universal de Rocío Jurado: “Para que le quede claro y se lo recuerde, al maestro, pareja de la hija de mi marido y para que supuestamente, no la confundan, y sea objetiva, y no quede mal ella. Ya que el maestro, aunque supuestamente dirige la orquesta, nunca da la cara. La dan otras personas por él. Como su pareja, que es la partitura y su escudo. Ya que el, si estaba ahí con su gorrita y de brazos cruzados escuchando atentamente, los bienes que había o dejaba de haber etc.....Que por cierto, se me remueve todo esto cuando hablamos sobre este tema, me recuerda, al mismo momento, y último día que estuvo Mi marido PEDRO, conmigo, con su hija y su pareja, con su gorrita y de brazos cruzados, escuchando atentamente todo lo que su hija le tenía que decir a su padre”, ha concluido. Unas palabras que no han dejado indiferentes a sus seguidores, quienes, en su mayoría, aplauden la valentía de Raquel a la hora de pronunciarse sobre el marido de la que un día fue su hijastra.