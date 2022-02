Telecinco frena en seco el ‘huracán Rocío Carrasco’: la verdad sobre el futuro del documental

El pasado viernes Rocío Carrasco cerraba todas las estancias de ‘Montealto’ después de varios episodios en los que la hija de ‘la más grande’ compartía con la audiencia el valor que tenía para ella cada rincón de esa casa de Madrid en la que vivió los mejores momentos junto a su madre. Dentro de este formato, que comenzó a emitirse el martes día 1 de febrero, han sido dos las ocasiones en las que aprovechó para abordar otra serie de temas de actualidad, que nada tenían que ver con el objetivo del programa.

Rocío Carrasco en 'Los papeles de La Rota' FOTO: La Razón Mediaset

Los ya famosos ‘papeles de la rota’, ‘Licencia para hablar’ y ‘El precio del silencio’ han sido los tres asuntos a tratar por parte de la protagonista, todo ello con el fin de intentar demostrarle a la audiencia que durante todos estos años no ha estado sola en su lucha, que existe una familia no mediática que le ha respaldado y apoyado, y, por qué no, para sacar a la luz una cara desconocida para el gran público del clan Mohedano-Ortega Cano.

Desde hace unos días, se rumoreó la posibilidad de que este próximo viernes se emitiese otra nueva entrega de ‘Montealto’ en las noches de Telecinco, y posteriormente, tras el cambio de día del ‘Deluxe′, de una posterior cancelación. ‘La Razón’ ha podido hablar con fuentes de la productora de este documental, quienes aseguran que “en ningún momento estaba prevista esa emisión”, ya que “se cerraron las estancias y con ello se finaliza”. De hecho, destacan que “se han hecho más episodios de los que estaban planteados” ya que sobre la marcha han ido surgiendo cuestiones de actualidad a tratar.

Respecto a esa segunda parte del documental, ‘En el nombre de Rocío’, todo continúa sin problemas. Se habló de la desaparición o de la paralización de estas entrega, después de que la cadena lo anunciase para el pasado mes de otoño, pero nada más lejos de la realidad. “Todo sigue su curso habitual, y aunque por el momento no hay fecha, el equipo sigue trabajando en ello con normalidad”, apuntan.

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 — Mediaset España 🤠 (@mediasetcom) June 2, 2021

Eso sí, este periódico ha podido saber por varias informaciones que llegan desde la cadena, que Telecinco ha dado la orden de, por el momento, no hablar más ni emitir más contenidos sobre nada que tenga que ver con la mujer de Fidel Albiac, Rocío Flores, Antonio David y el resto del mediático clan implicado en esta historia. Existe el mismo modus operandi en todas las redacciones, independientemente de la productora. Desde este mismo martes, los contenidos emitidos sobre este tema han sido cero, centrándose casi todos ellos, de nuevo, en la familia Pantoja.