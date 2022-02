kiosco: Fabiola Martínez, Rocío Flores y María José Campanario, protagonistas de las revistas del corazón

“¡Hola”! publica en exclusiva que Fabiola Martínez ya ha firmado su divorcio de Bertín Osborne. La venezolana recibe a la revista en su casa y habla de su nueva vida. “Bertín está siendo generoso con nuestros hijos. Él se ocupa de los gastos de los niños y yo de mí misma con el sueldo de mi trabajo. He renunciado a la pensión”, confiesa. A principios de 2021, Fabiola Martínez y Bertín Osborne sorprendieron a España con el anuncio de su separación. Un año después y con el divorcio ya firmado, la modelo afirma que se siente una mujer completamente renacida. En esta nueva etapa, combina su labor como presidenta de la Fundación Bertín Osborne con su trabajo como directora de comunicación y marketing de una empresa inmobiliaria. Además, ha dejado las afueras de Madrid, donde vivía con el artista, y se ha instalado, junto a sus hijos, Kike, de quince años, y Carlos, de trece, en un luminoso apartamento cerca del estadio Santiago Bernabéu.

Además, “¡Hola!” confirma la relación de Blanca Suelves y Joaquín Güell. La pareja ha sido fotografiada compartiendo una tarde de cine. Él es financiero, conocido por su matrimonio con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y su relación con Susanna Griso.

“Semana” publica en su edición de hoy las primeras imágenes de María José Campanario, embarazada. Despúes de semanas desaparecida, la revista ha “pillado” a la mujer de Jesulín de Ubrique saliendo de una revisión rutinaria en el hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz. La odontóloga, que ya ha ganado algo de peso, dará a luz esta primavera a su tercer hijo.

En pleno éxito de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, que ya se está emitiendo en España, “SEmana” entrevista por primera vez en nuestro país a Paola Rey, que interpreta a una de las hermanas Elizondo. A sus 42 años y en medio del rodaje de los capítulos de la serie que le permitió saltar a la fama, Paola afirma emocionada que «solamente nosotros sabemos lo mágico que ha sido este reencuentro». Paola está feliz de volver a interpretar al personaje que le permitió ser conocida en todo el mundo: «Después de 18 años, le digo teniendo un cariño especial a este personaje. Me moría de ganar de volverlo a interpretar», confiesa.

Alba Carrillo y Santi Burgoa estuvieron juntos más de dos años y tras su ruptura ambos se esforzaron por mantener su amistad. Ellos siempre han insistido en que se quieren y se respetan, sin embargo, “Semana” ahora publica unas imágenes exclusivas que podrían desvelar que ya no solo son amigos. Si bien ellos no han dado pistas en sus redes sociales de su encuentro, la revista posee todas las fotos de su cita en Madrid. ¿Se han dado una segunda oportunidad?

“Lecturas” publica en portada que la intención de la Infanta Cristina de divorciarse es irrevocable. Se siente ultrajada por los periodistas que repiten machaconamente que sigue enamorada de Iñaki Urdangarin. Su círculo de amigos y su familia saben perfectamente que el disgusto primero, y el intenso enfado después, han sustituido al amor. “Yo no he fallado”, repite la hermana de Felipe VI con amargura. Por eso continúa con su anillo de casada, “respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!”.

Rocío Flores se refugia en Olga Moreno, publica en portada “Diez Minutos”. La colaboradora de “El programa de Ana Rosa” no levanta cabeza y es que lleva unos meses terribles: ha tenido que lidiar con la separación de Olga y su padre; se ha enterado por la prensa de la relación de éste con Marta Riesco y finalmente se ha disipado cualquier posibilidad de acercamiento con su madre. “He tocdo fondo”, confesó ella misma en “El Programa de Ana Rosa”.

Lo hizo un día después de que Rocío Carrasco volviera a insistir en que no está preparada “ni personalmente ni médicamente” para ver a su hija, aunque sí prometió que no volverá a hablar sobre el expediente de malos tratos de su hija hacia ella. “No esperaba nada distinto, me hubiese gustado que me dejara de lado desde el documental. Lo hecho hecho está. Es tarde. Esa puerta va a seguir cerrada. Lo tengo muy presente que no va a haber reconciliación. Estoy cansada de llorar, me veo sometida a mucha presión, necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mi salud”, ha afirmado Rocío Flores.