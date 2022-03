El abogado de Juls Janeiro: “La instrucción es lenta pero ya están declarando los testigos”

“La fase de instrucción suele ser lenta y ésta también lo está siendo-nos dice Antonio González Zapatero. Ahora se están investigando los hechos y la novedad es que ya están señaladas las declaraciones de los testigos. A día de hoy, no estamos cerca de que se señale la apertura de juicio que sólo tendrá lugar si el juez instructor considera que hay suficientes indicios de delito como para hacerlo”. González Zapatero es optimista y confía en que, tras la apertura de diligencias previas, el juez instructor le dé la oportunidad de llevar a juicio al joven futbolista Brayán Mejía, ex novio de su clienta Juls Janeiro y que, supuestamente, la agredió la noche del 31 de octubre de 2021, a la salida de una discoteca madrileña en la que coincidieron para celebrar Halloween.

Julia Janeiro y Brayan Mejía FOTO: Gtres

Según ha trascendido, después de romper su relación con Mejía, ocurrieron una serie de incidentes que llevaron a la joven a interponer dos denuncias contra su ex pareja en los Juzgados de Getafe, una el 29 de octubre y otra el 2 de noviembre, por lesiones de tipo “físico y psicológico”. Dichas denuncias, tal y como confirma el letrado, van por el juzgado de violencia de género al tratarse de una agresión de su ex pareja.

El principal testigo de Juls es Álex Balboa, su ex

En estos momentos, según González Zapatero, la instrucción continúa con la declaración de los testigos que serán determinantes para establecer si hubo o no agresión de Brayán a Juls. La joven acabó en el hospital después de sufrir una caída la noche de Halloween al meterse en medio de sus ex parejas en la discusión. Mientras Juls mantiene que, durante el forcejeo, su ex le tiró del pelo y la empujó, el futbolista mantiene que fue ella la que le pegó y que se cayó al perder el equilibrio por los tacones. Los interrogatorios a los testigos y la posible existencia de imágenes de la pelea serán determinantes para esclarecer la verdad.

Álex Balboa, centrocampista del Alavés B e internacional absoluto con Guinea Ecuatorial. FOTO: Instagram Álex Balboa

El testimonio clave será el de Álex Balboa, el futbolista que la acompañaba la noche de autos y que mantuvo una breve relación con la hija de Jesulín, posible causa de la fuerte discusión que se desató entre ambos y que provocaría la denuncia por violencia de género de Juls. Actualmente no mantienen ninguna vinculación sentimental ya que Julia sale desde hace dos meses con Tommy Rossi, un futbolista de origen italiano.

Hay que recordar que después de que Juls declarara en los juzgados de Getafe, asistida por su letrado, el juez dictó orden de alejamiento contra Bryan Mejía, el jugador de fútbol del Real Aranjuez, con el que la joven se había trasladado a vivir a Getafe, al sur de Madrid.