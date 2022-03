Ana María Aldón ‘reniega’ públicamente de Rocío Carrasco: “Yo no la he apoyado”

El nombre de Ana María Aldón se ha situado de nuevo en la picota pública durante la última semana tras sus incendiarias declaraciones en el programa ‘Viva la vida’: “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona y quiero sentir que hago feliz a mi marido y que él es feliz conmigo”. Unas palabras dirigidas a Ortega Cano que han sido muy cuestionadas en los diferentes programas de televisión de la cadena.

Después de que Gloria Camila confirmase que el matrimonio quizá no atraviese su mejor etapa, a raíz, sobre todo, del último año en el que el mediático clan ha estado totalmente expuesto tras el ‘huracán Rocío Carrasco’, la revista ‘Lecturas’ publicaba este miércoles la siguiente información.

La citada publicación asegura que Ana María cree a Rocío Carrasco en la historia que contó, y es por eso que tanto Gloria como Rocío Flores habrían cambiado su actitud con ella de forma radical. En lo que respecta a la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha manifestado su rechazo a estas palabras a través de su cuenta de Instagram, y Ana María Aldón ha sorprendido con sus últimas declaraciones a los medios de comunicación en plena calle.

“Yo no he contado nada sobre mi intimidad, ni nada de baches, ni nada de nada. No he sembrado problemas. Después de épocas muy duras hace falta un respiro y solamente he querido dar un toque de atención, pero mi intimidad es mi intimidad, y mi vida privada es mi vida privada, y cuando no depende solo de mí, todavía lo guardo con más recelo. Yo no he aireado absolutamente nada de mi vida privada”, ha comenzado diciendo de forma tajante y directa.

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Respecto al tema de Rocío Carrasco y al supuesto cambio de opinión que esta habría tenido a raíz de que la hija de Rocío Jurado contara sus vivencias, la mujer del torero ha querido dar un paso al frente para disipar todas las dudas: “No la he apoyado. Yo me siento bastante identificada en el tema de malos tratos con Rocío Carrasco y, si eso es apoyar, que cada uno lo tome de la manera que quiera”, concluye.