Rocío Carrasco y el grito “yo sí te creo” protagonizan el concierto homenaje a Rocío Jurado

Pasaban las 21:00 horas de la noche de este martes cuando Yolanda Ramos daba el pistoletazo de salida a lo que se pretendía que fuera una noche para el recuerdo en el Wizink Center de Madrid, recinto en el que ha tenido lugar ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, un concierto en homenaje a la artista chipionera en el que numerosas voces femeninas del panorama musical de nuestro país han versionado sus canciones más emblemáticas y transgresoras.

Ante casi 3.000 asistentes, tal y como han apuntado fuentes de la organización, entre los que se encontraban fans pero también un gran número de invitados (políticos, famosos, y también anónimos), una entusiasmada Rocío Carrasco irrumpía en el escenario ante la ovación de un público entregado: “Yo la lucha por la igualdad la viví desde muy pequeña porque ella (Rocío Jurado) me la enseñó. Me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie. Me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes”, comenzó diciendo muy decidida destacando la importancia que su progenitora tuvo en que hoy ella sea quién es.

Rocío Carrasco se emociona al hablar de su pasado en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Haciendo un guiño a su pasado y volviendo a recordar todo lo que ya contó en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Carrasco “Yo cometí muchos errores y los cometí cuando era adolescente rebelde, pero hoy ya soy una mujer y sé que ella tenía razón. Recuerdo que me decía siempre que nadie es más que nadie, pero que nunca hay que dejar que nadie te ponga el pie en el cuello”, ha recordado.

Volviendo al presente, y refiriéndose al día en que decidió contar su verdad, ha mirado al cielo y se ha querido dirigir a su madre con la voz entrecortada: “En este año me han pasado cosas que me hubiese gustado poder compartir contigo, me hubiese gustado poder tenerte a mi lado ese día que me enfundé un traje fucsia. Me hubiese encantado que estuvieras conmigo cuando muchos políticos de este país hablaban de mí y de mujeres como yo. Me hubiese encantado que hubieses estado conmigo para debatir sobre la violencia vicaria”. Unas declaraciones por las que el público allí presente se ha puesto en pie casi en su totalidad, pero cuyas palabras han cobrado un significado totalmente diferente para muchos usuarios de redes sociales.

Rocío Carrasco, Isabel Jiménez y Mercedes Milá FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Discursos aparte, cabe destacar la parte musical que ha ocupado un 80% de este homenaje moderado por la presentadora Mercedes Milá y por la periodista y presentadora de informativos Isabel Jiménez. Artistas de la talla de Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Soledad Giménez o Ana Guerra, entre muchas otras, han superado todas las expectativas con sus versiones más personales de temas como ‘Se nos rompió el amor’, ‘Como una ola’, ‘Señora’, ‘Lo siento, mi amor’ o ‘Muera el amor’. Aquí un pequeño resumen.

Pastora Soler interpretando ‘Se nos rompió el amor’: “para mí Rocío Jurado ha sido el espejo, la influencia más grande como artista y la influencia como mujer” #MujeresCantanARocíoJurado pic.twitter.com/eWRWirlLpu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 8, 2022

Otro de los grupos que se ha dado cita en este acto es el formado por las gallegas de moda: las Tanxugueiras. Las tres artistas fueron presentadas por una paisana que, además, se ha colgado la bandera de feminista en los últimos tiempos: Carlota Corredera. La presentadora de Telecinco aprovechó su paso por el escenario del Wizink Center para hacer referencia a todos aquellos que han defendido su misma causa desde hace casi un año.

“Lo primero quiero decir que gracias a la ‘marea fucsia’ que nos habéis apoyado durante todos estos meses. También quiero dirigirme a ti, Rocío Carrasco, y te lo digo a ti y a todas las Rocíos... ¡Yo sí te creo!”, gritó la presentadora haciendo que la hija de Rocío Jurado se pusiese en pie para agradecer el apoyo a todos los allí presentes.

A eso de las 23:30 horas, llegó el momento del broche final de la mano de Rigoberta Bandini. Su tema ‘Ay mamá' se ha convertido en todo un himno feminista que reivindica los derechos de la mujer. Después de una noche de emociones y de canciones más bien pausadas, la finalista del Benidorm Fest logró poner en pie y hacer que cantaran su canción incluso a los más tranquilos. Al terminar, todas las artistas, presentadoras y la propia Rocío Carrasco se juntaron en el escenario para abrazarse en una noche que ninguna de ellas olvidará.