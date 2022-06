Caos y quejas en Chipiona: sin restaurante, zanjas y obras en el museo de Rocío Jurado dos días antes de su inauguración

A menos de dos días para que tenga lugar la apertura del ‘Centro de Interpretación de Rocío Jurado, La Voz del Milenio’, conocido popularmente como ‘museo de Rocío Jurado’, son muchos los interrogantes que rodean a este asunto. El próximo sábado día 2 de julio a las 21:00h tendrá lugar la inauguración del mismo en Chipiona, a la que asistirá un número reducido de personas para dar el pistoletazo de salida a la gran apuesta de la temporada dentro del municipio gaditano, entre ellas, como no, la protagonista, Rocío Carrasco.

Colección de Rocío Jurado FOTO: Instagram

La exalcaldesa de Chipiona y actual concejala del Partido Popular, Isabel Jurado, ha contado en exclusiva a ‘LA RAZÓN’ cuál es la situación del museo a día de hoy: “Esto está siendo un despropósito. El alcalde abrió ayer una zanja en la avenida que está junto al museo. Llevan dos días, y todo a última hora, trabajando muchos empleados a destajo, con el agua, el gas y abriendo el suelo exterior de las naves para hacer canalizaciones,”, ha comenzado diciendo la política. Sus palabras quedan confirmadas con la siguiente imagen, en la que se aprecia perfectamente lo que comenta esta política.

Inmediaciones del nuevo Centro de Interpretación Rocío Jurado, La Voz del Milenio FOTO: La Razón

Respecto al bar-restaurante, que en estos momentos se encuentra sin dueño, la situación es la siguiente: “Se ha quedado desierto, porque la persona que iba a haber cogido el concurso del restaurante era el que tenía que haberlo abierto. Ahora, y estamos a jueves, están metiendo el gas para el bar-restaurante, que ni siquiera está adjudicado. Sabemos que quiere alquilar mesas y sillas porque el restaurante se le ha quedado solo”, desliza la chipionera.

“Ahora van a volver a sacar a concurso el restaurante, pero todavía no está ni publicado. No entiendo cómo hay una persona buscando trabajadores cuando no está ni publicado y no se han podido ni presentar las personas interesadas en quedarse con ello en este segundo concurso”, ha deslizado en referencia a la siguiente imagen publicada recientemente en Facebook.

El Museo de Rocío Jurado busca personal que se encargue del bar-restaurante FOTO: Facebook

En definitiva, Jurado se muestra visiblemente molesta por la situación del museo y por como todo ello afecta a los chipioneros: “Hay una gran falta de planificación y de seriedad, y están improvisando. El alcalde quiere abrirlo pero aquí en Chipiona los de turismo no sabe ni cuándo se van a poder vender las entradas porque no hay ni una web con la información. La inauguración es el sábado pero el domingo y el lunes estará cerrado y no está confirmado el día de su apertura definitiva”, concluye.