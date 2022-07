Esto es lo que verdaderamente piensa Jorge Javier Vázquez sobre Terelu Campos:

Son compañeros de cadena, de programa, de revista, y se conocen desde hace más de dos décadas. Pese a sus diferencias del pasado, parece que Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos mantienen una buena relación en la actualidad. Tanto es así que el veterano presentador ha querido dedicarle su última entrada en su blog de ‘Lecturas’.

En esta época en la que quienes aparecen en los plasmas pecan muchas veces de inanes, ella triunfa por su folclorismo cultivado y a ratos deliciosamente pandillero. https://t.co/zkdXZdSpFt — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 11, 2022

“Terelu ha traspasado la barrera de la mortalidad para convertirse en una de las escasas divas que tenemos actualmente en la televisión. Ya no es que te guste presentando o no, que te caiga mejor o peor. Da igual. Con Terelu ya no se trata de eso, porque ella ya se mueve en otra frecuencia, en la de las grandes estrellas”, ha comenzado diciendo sobre la hija de María Teresa Campos.

“A su paso deja un halo de misterio mezclado con barrio andaluz y urbanización de pija madrileña y la mezcla resulta explosiva. De locura. Tiene la veteranía suficiente para cuestionar a cualquiera que venga a tocarle un poco el moño, y lo bueno es que ya no se calla”, asegura Jorge Javier, justificando así las actitudes que muchos ven como desacertadas por parte de Terelu. “Si no fuera porque a veces gasta un poco de mala leche, sería para tenerla envuelta entre algodones en un moisés, meciéndola con cariño y viéndola dormir plácidamente la siesta. Pero Terelu no ha venido al mundo para eso, sino para permanecer en nuestra memoria como una grande. La juventud tiene en ella un ejemplo de lo que ya es muy difícil que vuelva a aparecer en una televisión tan fragmentada”.

Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos FOTO: Mediaset

Para concluir, el catalán ha querido definir a su compañera de la siguiente forma: “Terelu es una mujer no ya con pasado, sino con leyenda. Los que pensaban que Terelu era un mero apéndice de la madre estaban muy equivocados. Terelu es una de las figuras más contradictoriamente interesantes del panorama televisivo. En esta época en la que quienes aparecen en los plasmas pecan muchas veces de inanes, ella triunfa por su folclorismo cultivado y a ratos deliciosamente pandillero”.