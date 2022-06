María Teresa Campos cumple 81 años junto a su familia y Rocío Carrasco

María Teresa Campos cumple hoy 81 años. La periodista va a celebrar junto a su familia y Rocío Carrasco, a quien considera una hija más, su aniversario en la más estricta intimidad. La fiesta se va a celebrar en la casa de su hija Carmen Borrego y, como ella misma ha desvelado, el plato fuerte de la velada va a ser el postre, el dulce favorito de la comunicadora, un pastel de crema pastelera.

Algunos de los detalles que conocemos de la celebración del cumpleaños de María Teresa Campos es que, después de comer, van a disfrutar de una divertida y entretenida sobremesa y que jugarán a las cartas, uno de los pasatiempos favoritos de la periodista. A diferencia de otros años, en esta ocasión no ha habido posado familiar ni convocatoria de prensa. Las hijas de María Teresa Campos se han propuesto mantener al margen de todos los conflictos y del foco mediático a su madre, intentando protegerla de los medios.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta, a las puertas de su todavía mansión en Las Rozas FOTO: GEN GTRES

Ahora que María Teresa Campos está retirada, lleva una vida más tranquila dedicada a sus hobbies y su familia. Los últimos enfrentamientos familiares del clan Campos han afectado mucho a la comunicadora y para evitar malos tragos, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han firmado un tratado de paz familiar. Sin duda, hoy es un gran día para disfrutar en compañía de todos y de olvidar cualquier conflicto que haya habido entre ellos. Junto a sus hijas, sus nietos y Rocío Carrasco, María Teresa Campos va a disfrutar de un día inolvidable junto a la gente que más la quiere.

A pesar de que está retirada, María Teresa Campos se ha vuelto a colar en la pequeña pantalla de la mano de Rocío Carrasco. En la segunda temporada de la docuserie de la hija de Rocío Jurado, la periodista acompaña a la mujer de Fidel Albiac en contar la historia de la chipionera. María Teresa Campos fue la encargada de que Rocío Carrasco rompiese su silencio, después de 20 años callada, y se animase a grabar un documental sobre su historia. Esto es lo que contaba en una ocasión la comunicadora sobre la hija de Rocío Jurado y sus vivencias: “Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: ‘Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy… y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre.”