Las vacaciones más cortas -y con pocos compromisos oficiales- de Leonor

La princesa Leonor está apurando lo que serán sus últimos días de vacaciones junto a sus padres y su hermana. El próximo viernes 26 de agosto arrancan las clases de Segundo en el UWC Atlantic College, el internado de Gales donde la primogénita de los reyes cursa sus estudios de bachillerato internacional, y por eso se espera que la heredera coja un vuelo desde Madrid a mediados de la semana que viene y no regrese a España hasta finales de octubre, coincidiendo con la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, que en esta ocasión se celebrarán en la última semana de ese mes para adaptarse así al calendario escolar del centro británico.

La Princesa Leonor y la Reina Letizia FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Han sido unas vacaciones relativamente cortas para la primogénita de Felipe VI y Letizia, pues Leonor volvía a casa a finales de junio y, aunque ha tenido algunos compromisos oficiales, no se la ha podido fotografíar en demasiadas ocasiones. La primera ocasión tuvo lugar el 25 de junio, cuandó acompañó a los reyes y a la infanta Sofía a los Teatros del Canal de Madrid para asistir al espectáculo De Sheherazade, de la coreógrafa María Pagés, premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 junto a la cantaora Carmen Linares. Fue la reaparición no oficial de Leonor tras su año en el extranjero y se la vio muy sonriente, con un vestido de la firma española Dándara, junto a su familia. Días después, el 3 de julio, la princesa de Asturias visitaba por primera vez Girona junto a su hermana en lo que sí fue su primer acto oficial; estuvieron en el Museo Dalí de Figueres, donde realizaron un recorrido por el centro dedicado al pintor, y al día siguiente participaron en un encuentro matutino con jóvenes en el Teatre Albéniz de Barcelona donde, ya por la tarde, se entregaron los galardones Princesa de Girona. En esa cita institucional, con la presencia ya sí de los Reyes, Leonor lució un vestido de corte cenicienta en color azul celeste, en el que probablemente haya sido su look más aplaudido de lo que va de año.

BRENTFORD (LONDRES), 16/07/2022.- La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía con las camisetas que han recibido a su llegada hoy sábado al encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa femenina que disputan España y Dinamarca en el Brentford Commnunity Stadium. EFE/RFEF SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) EFE

El fútbol, una de las pasiones de la infanta Sofía, fue el “culpable” de una fotografía nada habitual. La heredera y su hermana viajaron el 17 de julio al extranjero para apoyar a la selección femenina en la Eurocopa en su encuentro frente a Dinamarca. Allí, en el Brentford Community Stadium de Londres, se pudo comprobar la complicidad de ambas hermanas en un evento más relajado e informal y donde no dudaron en posar con la camiseta de la Selección.

A finales de julio, una cita ya imprescindible en el calendario de la Familia Real y que supone el último evento antes de iniciar lo que son sus vacaciones públicas en Mallorca. Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía se trasladaron hasta Santiago de Compostela para participar en la ofrenda al Apóstol Santiago. Y ya, nada más se supo de ella hasta ese primer posado familiar de verano en la isla, cuando visitaron la Cartuja en Valldemossa, conjunto monumental que se edificó en el año 1309 y que posteriormente fue cedido a los monjes cartujos. Lugar de reposo y de encuentro, con un gran valor patrimonial y artístico, para esa primera imagen de sus vacaciones en Mallorca, la princesa optó por un sencillo vestido boho en color blanco de Sfera y alpargatas con cuña con las caminó con algo de dificultad por las empedradas calles del municipio anclado en la Serra de la Tramuntana. Sin más compromisos en agenda, aunque durante días se especuló sobre la posibilidad que las hijas de los reyes tuviesen en la isla su primer acto sin sus padres, Leonor y Sofía solo se prodigaron en público en tres ocasiones más, y todas de carácter informal. Una cena en el restaurante Ola de Mar, en el Portitxol, a la que, además de la Familia Real acudieron la reina doña Sofía y su hermana, la princesa Irena de Grecia; otra velada “solo de chicas”, con la reina Letizia ejerciendo de guía para la madre del rey y sus hijas y el paseo por Palma, como si fuesen unos turistas más, de los monarcas, la princesa y la infanta. Desde ese pasado miércoles 10 de agosto, ninguna imagen más de la heredera que, posiblemente, haya disfrutado de unos días de vacaciones más privados aunque sin salir del palacio de Marivent pues, la intención este verano era “quedarse en casa” y no viajar a un destino internacional.

Queda por ver si antes de su regreso a Gales, la princesa Leonor se dejará ver en público, a modo de despedida. No volverá a Zarzuela hasta dentro de dos meses.