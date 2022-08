Rocío Carrasco ‘culpa’ a Antonio David y a Ortega Cano de su nula relación con Gloria Camila

Este lunes ha visto la luz un nuevo capítulo (el 12) de la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. Para sorpresa de muchos, este duodécimo episodio se ha adelantado cuatro días respecto a su curso habitual, siendo el viernes el día de emisión elegido por MiTele Plus.

La mujer de Fidel Albiac ha contado, por fin, la razón por la que dejó de hablarse con Gloria Camila, a la que tacha de ser una persona “inteligente y zalamera”, poniendo en contexto el momento exacto en el que se dinamitó su relación: “Me dan otra hostia que no vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer”, ha comenzado diciendo.

Carrasco ha narrado con detalles la llamada de ‘socorro’ de Ortega Cano para pedirle ayuda con Gloria, quien por aquel entonces se encontraba viviendo una adolescencia complicada. Según la protagonista, ambas mantuvieron una conversación cercana y sincera sobre el comportamiento de la joven: “Vale, hermana, voy a hacerte caso”, dijo al parecer Gloria Camila sobre los consejos de su hermana.

Pero lo cierto es que, en cuestión de días, el torero llama de nuevo a Rocío Carrasco, en esta ocasión para recriminarle precisamente esa conversación que él tanto pedía: “Empieza a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre”, desliza la heredera universal de Rocío Jurado. “Me descoloco y empiezo a preguntarme por dónde viene esto. Se me empieza a inundar la cabeza de todo lo que tenía vivido justo un mes antes. Me desbordo y me quito de en medio”, cuenta, haciendo alusión al encontronazo que vivió unto a su hija, Rocío Flores.

“La pelota se le habrá ido haciendo mayor y se le habrá ido intoxicando de una manera que todo eso da lugar a que ella tenga esa actitud y tenga esas reacciones que ha tenido en mi contra. Yo no podía ni de hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de la manera más favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie, con la cabeza bajo tierra”, desliza tajante la protagonista de la docuserie.

Para concluir, Rocío Carrasco ha confesado que ve muy complicada una futura reconciliación con Gloria Camila, ya que esta mantiene una buena relación con Antonio David, algo que, según ella, sería un impedimento a la hora de producirse un acercamiento.

Rocío Carrasco: "No estoy preparada para tener una conversación con Gloria, sería una conversación estéril. No puedo mantener contacto con Gloria Camila mientras exista el "SER". Lo mismo que dijo en la

“No estoy preparada para tener una conversación con ella. Pero no es que no sea ahora, es que esa conversación es estéril, desde que hay un núcleo que es el ser. No puedo tener relación con nadie que tenga que ver con esa persona”, concluye.