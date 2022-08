Antonio David, entre la espada y la pared, obligado a decidir entre los dos amores de su vida

Antonio David Flores y Marta Riesco están disfrutando por fin de sus primeras vacaciones como pareja. La relación va viento en popa y ambos no paran de compartir con todos sus seguidores sus idílicos días de descanso y desconexión en las playas de la tierra del exguardia civil. La periodista se ha trasladado hasta Málaga tras un mes separados por trabajo y, desde que se han reencontrado, no se han separado ni un momento.

Ajenos a cualquier conflicto familiar, la pareja está pasándoselo en grande y gritando su amor a los cuatro vientos. Imágenes románticas, cenas con amigos, planes en familia... Sin duda, están viviendo una auténtica luna de miel, felices y enamorados. A Marta Riesco se le cae la baba con el padre de Rocío Flores y no duda en inmortalizar todos los momentos que disfrutan juntos. En una de estas ocasiones, la periodista ha puesto entre la espada a la pared al malagueño durante la celebración de un cumpleaños. Antonio David, que no se esperaba esa pregunta de su novia, no ha querido mojarse en la respuesta, pero su silencio delataba su opinión.

Story de Marta Riesco FOTO: @marta.riesco Instagram

Marta Riesco le ha preguntado durante la cena qué prefería, si al jamón serrano a ella. El ex de Olga Moreno, entre risas, le ha contestado mientras se metía un trozo en la boca: “Esto es una pregunta trampa, no me hagas elegir”. Está claro que la periodista, contra un buen plato de jamón, no puede competir y, entre risas, ha aceptado su derrota. Es más que evidente la buena sintonía que hay entre ambos y lo bien que se lo pasan juntos, compartiendo aficiones y pasiones, como la comida o la música.

Marta Riesco también ha desvelado uno de los talentos ocultos de Antonio David a través de sus redes sociales. La periodista ha publicado unos vídeos donde aparece el malagueño tocando la guitarra delante de un numeroso grupo de personas, desenvolviéndose con mucho arte, acompañando a una mujer cantando. Sin duda, las vacaciones de la pareja nos están descubriendo facetas que no sabíamos de ambos y, con estas constantes muestras de amor y admiración del uno por el otro, demuestran que su relación está más que consolidada y acallan cualquier rumor que aún desconfíe de su relación