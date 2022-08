Tú a Madrid y yo a la granja: la ‘huida’ de Gloria Camila que da un respiro a Ana María Aldón

Tras un tiempo en el que los rumores sobre una supuesta crisis y un hipotético divorcio han marcado el día a día de Ortega Cano y Ana María Aldón, por fin la modista se ha lanzado a dar el paso y a confirmar que su distanciamiento de su marido es una realidad. “Hacemos una vida cordial. No he hablado con él, no sé qué está haciendo. No comemos juntos, uno sube, otro baja. No dormimos juntos, hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así”, señalaba recientemente en “Ya es verano”.

Aunque Ana María Aldón se resiste a señalar a nadie como culpable de esta situación, no es ningún secreto que las rencillas que mantiene con Gloria Camila no han ayudado en absoluto a que sus problemas con Ortega Cano puedan solucionarse. Se habló incluso de una tremenda discusión que pudo escucharse en el vecindario, y desde entonces, la hija y la esposa del diestro no se han visto las caras. Tampoco tienen intención de hacerlo próximamente. Casualidad o no, el regreso de la diseñadora a Madrid coincide con la ‘huida’ de la joven a “Pesadilla en la granja”, el nuevo reality show de Telecinco en el que participa.

Gloria Camila MEDIASET 30/07/2022 FOTO: MEDIASET MEDIASET

Resulta imposible predecir cuánto tiempo durará su intervención en el programa, pero se mantendrá alejada del hogar familiar, al menos, durante dos semanas. Un tiempo que Ana María Aldón y Ortega Cano podrían aprovechar para limar asperezas sin que las tensiones que ella mantiene con la hija de la Jurado puedan entorpecer una posible reconciliación.

Fue la propia Gloria Camila quien reconoció que “prefiero estar ordeñando vacas” en “Pesadilla en la granja” antes que tener que aguantar un solo minuto más la presión mediática que carga su familia desde que se dio a conocer la crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón.