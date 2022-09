Rosario Mohedano da un paso atrás por culpa de las amenazas que recibe de los fans de Rocío Carrasco

Desde que hace unos meses una decidida Rocío Carrasco decidiese dar un paso al frente para explicar los motivos por los que no tiene ningún tipo de relación con gran parte de la que ella considera “su familia mediática”, rostros del mundo del corazón como Rosario Mohedano han jugado un papel determinante en esta historia, sobre todo en lo referente a las redes sociales.

La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha sido testigo de las palabras que su prima le ha dedicado durante la segunda parte de su docuserie, donde asegura, entre otras cosas, que esta no se ha portado bien con ella. Estas palabras, entre otras, han provocado que muchos de los defensores de la hija de Rocío Jurado aprovechen cualquier oportunidad para atacar a la cantante, quien no se calla ante los insultos y burlas que recibe a diario por parte de sus detractores.

A pesar de que Rosario Mohedano atraviesa una gran etapa a nivel profesional, con una gran cantidad de conciertos a la vista, lo cierto es que esa felicidad se ha visto empañada por momentos debido precisamente a todos esos defensores acérrimos de la mujer de Fidel Albiac que intentan hacerle de menos, y que en ocasiones le amenazan cada vez que publica algo: “Yo he cantado mucho y he estado en un montón de pueblos, pero desgraciadamente no lo he publicitado porque hay gente que me amenaza con ir y hacer cosas sucias en el espectáculo y me da miedo que cumplan sus amenazas”.

“Yo quiero trabajar tranquila. Tengo derecho a trabajar”, ha reivindicado en un directo que ésta ha hecho en su cuenta de Instagram este mismo jueves. Ahora que comienza la nueva temporada, Rosario Mohedano ha asegurado que “será diferente, porque cuando hay que rascarse el bolsillo y sacar una entrada es más difícil que se gasten dinero para fastidiar”, desliza haciendo alusión a los miles de seguidores de Rocío Carrasco.