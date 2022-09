La tajante respuesta de Rosario Mohedano a un fan de Rocío Carrasco: “Estoy con mis hijos, no como otras”

Desde que Rocío Carrasco decidiese dar un paso al frente para explicar los motivos por los que no tiene ningún tipo de relación con gran parte de la que ella considera “su familia mediática”, rostros del mundo del corazón como Rosario Mohedano han jugado un papel determinante, sobre todo en redes sociales.

Rosario Mohedano y su prima, Rocío Carrasco FOTO: Gtres

La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha sido testigo de las palabras que su prima le ha dedicado en la segunda parte de su docuserie, donde asegura, entre otras cosas, que esta no se ha portado bien con ella. Aunque no se muestra incisiva ni mucho menos hiriente, Rosario manifiesta su opinión día tras día a través de su cuenta de Twitter, donde aprovecha para denunciar el comportamiento de muchos usuarios que aprovechan cualquier oportunidad para atacarla.

Hace tan solo unos días una defensora de Rocío Carrasco aseguró que se había encontrado a la sobrina de Rocío Jurado en un parque de atracciones de Madrid, y que se había acercado a ella para gritarle “¡viva Rocío Carrasco!”, un mensaje aplaudido por los seguidores de Carrasco pero que la propia Rosario Mohedano quiso matizar con un tuit que no ha dejado indiferente a nadie.

Vaya mentirosa !!😂😂😂

si lo has dicho (que lo dudo mucho) no lo he oído .

Búscame y ten co..o de decírmelo a la cara, verás lo que te contesto ,pero piensa que estoy con mis hijos, no soy como otras .

Venga que te espero https://t.co/dVak8rf70h — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) September 3, 2022

“Vaya mentirosa!! Si lo has dicho (que lo dudo mucho) no lo he oído . Búscame y ten co..o de decírmelo a la cara, verás lo que te contesto ,pero piensa que estoy con mis hijos, no soy como otras. Venga que te espero”, ha escrito. Unas palabras que muchos han interpretado como una clara indirecta a Rocío Carrasco y a la realidad de esta con sus hijos, pero nada más lejos de la realidad.

Como otras ,me refiero a ella misma, 😂,no creo que una señora adulta se ponga a gritar en medio de un parque acompañada de sus peques en vez de disfrutar de ellos .

Pero vamos que es mentira lo q escribe,mis hijos tenían q tirar de mi de tanta gente que me ha demostrado su amor — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) September 3, 2022

“Como otras ,me refiero a ella misma, ,no creo que una señora adulta se ponga a gritar en medio de un parque acompañada de sus peques en vez de disfrutar de ellos . Pero vamos que es mentira lo q escribe, mis hijos tenían q tirar de mi de tanta gente que me ha demostrado su amor”, ha concluido.