Rosa Benito tacha de ‘mala madre’ a Rocío Carrasco: “Si no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie”

Rosa Benito ha vuelto a convertirse en la protagonista durante la jornada de este martes 1 de noviembre. Hace unos meses, la cuñada de Rocío Jurado decidía desaparecer de la televisión “para vivir más tranquila”, tal y como ella misma ha asegurado en varias ocasiones.

Rocío Carrasco y Rosa Benito FOTO: Gtres

Eso no ha impedido, ni mucho menos, que sus palabras en redes sociales sigan generando polémica. Y es que, desde el momento en el que se comenzó a emitir la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, tanto Rosa como su hija, Rosario Mohedano, han sido dos de los rostros más críticos con su discurso a raíz de que la madre de Rocío Flores decidiera contar su verdad y explicar los motivos por los que no se habla con su familia mediática.

Hace tan solo unas horas, la protagonista sorprendía contestando a un mensaje de un usuario de Twitter que publicaba una meme de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, el cual se puede ver a continuación..

Captura de un tuit de Rosa Benito FOTO: Twitter

“Aprendiéndose el guión para la próxima semana”, escribe este usuario. Rosa, por su parte, ha querido contestarle: “Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie”, responde con un emoticono de un beso y de una cara enamorada. Unas palabras dirigidas a su sobrina que no han dejado indiferentes dentro de la citada red social.

Por un lado, muchos han querido aplaudir la valentía de Rosa Benito al afirmar lo que muchos piensan, y así lo han manifestado llenando este mensaje de ‘me gustas’. Sin embargo, los defensores acérrimos de Rocío Carrasco han condenado este mensaje, asegurando que no se puede juzgar a alguien de mala madre: “No has entendido nada Rosa”, o “eres repugnante” son tan solo algunos de los reproches por parte de sus detractores. En cuestión de horas, este tuit ya cuenta con más de 330 respuestas.