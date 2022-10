La demoledora respuesta de Rosa Benito a Rocío Carrasco sobre la herencia de Rocío Jurado

La docuserie ‘En el nombre de Rocío’ está dando mucho de hablar. El testimonio de Rocío Carrasco ha provocado que todo el clan mediático haya respondido en bloque a algunas de las vivencias que ha relatado la hija de la cantante. Uno de los temas que más ha generado debate ha sido la herencia de la artista y las propiedades que dejó a la familia.

Rosa Benito ha sido una de las pertenecientes al clan mediático que más crítica ha sido con la que fue su sobrina y no se ha cortado en responder a todo lo que ha ido relatando. En esta última ocasión, la exmujer de Amador Mohedano ha lanzado un dardo envenenado a la hija de Rocío Jurado a través de su cuenta de ‘Instagram’ con una foto, En la imagen, aparecen Rosa Benito, Amado y Gloria Mohedano, felices, y, detrás de ellos, una imagen de Rocío Jurado con el siguiente mensaje: “Al final de todo lo tuyo, lo único que queda es: ‘Mi abuela Rocío’, ‘Los Naranjos’ y la nave de mi hijo. Tu ahijado. Lo demás se ha esfumado”. Con esta frase, la madre de Chayo Mohedano hace referencia a la todas las propiedades que ha heredado el clan, respondiendo a Rocío Carrasco.

Sin duda, uno de los conflicto más controvertidos de la familia ha sido la herencia de la cantante y es uno de los temas que más ha dado que hablar. Rocío Carrasco ha expresado en más de una ocasión que su familia no quedó muy satisfecha con el reparto de las propiedades. “No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar”, dijo en una ocasión la hija de la cantante. “También tuve que aceptar las hipotecas a las que tenía que hacer frente para hacer la aceptación de herencia. Yo que soy la heredera universal tengo que hacerme cargo de todas las deudas de la herencia. Eso es por ley y yo me hago cargo”, declaró sobre las propiedades recibidas. Con esta imagen, Rosa Benito se ha pronunciado sobre la herencia de su excuñada y lo recibido por la familia, dando una imagen de unión familiar frente al testimonio de la hija de la artista.