Esto es lo que piensa Rocío Flores sobre Raquel Mosquera tras su entrevista más complicada por el ‘huracán Rocío Carrasco’

Rocío Flores regresaba este domingo a Madrid tras un fin de semana para recordar. La hija de Antonio David debutaba como presentadora de unos premios en Barcelona, manteniéndose ajena a todas las polémicas familiares, y también a la entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’, donde respondió a Rocío Carrasco en una de sus noches más complicadas.

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

La peluquera se preguntó, entre otras muchas cosas, el motivo por el que la hija de Pedro Carrasco siempre es “la buena” en toda esta historia, y los demás, siempre son malos. Además, cuestionó el papel como madre de la mujer de Fidel Albiac, poniendo en duda la versión que ha dado en su docuserie sobre el por qué se rompió su relación con sus hijos, y no dudó en posicionarse con el padre de Rocío y David Flores: “Rocío Carrasco sobre mí ha dicho muchísimas mentiras y falsedades, y si eso es mentira por qué me la tengo que creer con lo demás. Yo no estoy a favor de la violencia y la peor enfermedad que hay es la del odio, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos... Yo, si fuera Rocío Carrasco, ahora que ha pasado el tiempo y está bien, lo que haría es coger un tren y bajar a Málaga para hablar con mis hijos y arreglar las cosas” deslizó.

Rocío Flores, Rocío Carrasco y David Flores FOTO: Gtres

Rocío Flores ha asegurado lo siguiente en su regreso a Madrid: “Raquel Mosquera claro que me cae bien, pero no voy a decir nada, desliza a raíz de la polémica entrevista que concedió este sábado y que la joven no ha podido ver. Respecto al fin de la segunda parte de la docuserie de su progenitora, esta ha asegurado que quiere mantenerse al margen, y ha dejado en el aire la posibilidad de tender puentes con ella en un futuro.