Rocío Flores manda un mensaje tajante a sus detractores: “Si alguien se ha partido la cara por Olga Moreno soy yo”

Rocío Flores lleva meses alejada del foco mediático a raíz de su marcha de Telecinco. La joven tomó la decisión de apartarse de la televisión para centrarse en ella y en los suyos, y desde entonces son pocos los datos que han trascendido sobre su vida, ya que ella misma anunció que quería mantenerse la margen de las polémicas familiares.

Rocío Flores en una imagen reciente FOTO: G3 GTRES

La de Antonio David y Rocío Carrasco ha reaparecido en la noche de este martes y lo ha hecho junto a su progenitor y la pareja de este, Marta Riesco, en un evento en Madrid. Allí ha hablado con los medios de comunicación para confesar que, si ahora mismo está en Madrid, no es por otor motivo que el de apoyar a su tía Gloria Camila: “Nos apoyamos mutuamente y ahora toca esperar porque que es un proceso que es muy complicado, pero bueno, creo que con ayuda y con ilusión y con ganas se puede”, desliza haciendo referencia a la situación de la hija de Ortega Cano.

Rocío también se ha manifestado sobre el tiempo que lleva alejada de los medios de comunicación, y ha desvelado por qué tomó esta decisión: “Quiero estar tranquila. La verdad es que no podría definirte ahora mismo el cómo me siento y cómo me he estado sintiendo”, asegura.

Olga Moreno y Rocío Flores en la Feria de Málaga FOTO: Instagram

En cuanto a las críticas que ha recibido tras su distanciamiento con Olga Moreno, Rocío Flores se ha mostrado muy contundente respecto a este asunto: “Si alguien se ha partido la cara, literalmente, por ella durante un año y medio públicamente y de forma privada he sido yo. Así que creo que eso las personas que me han estado cuestionando creo que ha sido poco generoso por parte de varias personas pero no pasa nada”, concluye sin explicar en qué punto se encuentra su relación.