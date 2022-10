Hablamos con Antonio, hermano de Pedro Carrasco: “Rocío Carrasco fue la gran protagonista del día de ayer”

El centro de Madrid, más concretamente la Plaza de Colón, celebró este sábado el Centenario de la Federación Española. Un homenaje tanto al deporte como a varios medios de comunicación en el que uno de los grandes del boxeo, Pedro Carrasco, tuvo un papel protagonista al recibir un reconocimiento que emocionó a todos los allí presentes.

“Entregamos este trofeo, por su carrera y por haber participado en el mejor combate de nuestra historia, recoge el premio su hija, Rocío Carrasco”, anunciaba el presentador de este evento mientras se aprecia a una Rocío emocionada dispuesta a subir al escenario.

Rocío anunció una serie sobre su padre, Pedro Carrasco, en la entrega del premio de la Federación Española de Boxeo, un acto emotivo ya que le acompañaron su tío Antonio y sus primos Fernando y Patricia.



Qué maravilla, deseando conocer más sobre ese proyecto que la hace feliz❤️ pic.twitter.com/f8bMA4S3fE — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 30, 2022

“Para mí es muy importante y recojo esto con mucho orgullo y agradecimiento. Esto es emotivo porque es la primera vez que estamos todos los Carrasco... A mi padre le diría que le quiero y que esto es suyo, porque mi padre era una persona maravillosa, a la que le gustaba mucho el cachondeo”, desliza ante los medios de comunicación. Unas palabras muy aplaudidas por sus seguidores pero también cuestionadas por todos aquellos que han criticado su actitud con respecto a su progenitor durante la emisión de sus dos docuseries.

‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con Antonio Carrasco, tío de Rocío y hermano de Pedro, quien también estuvo allí presente durante este momento emotivo y quien ha querido atender muy amablemente a este medio: “Imagínate lo bonito que es que le hagan este reconocimiento a la trayectoria de mi hermano... No hay duda de que Rocío Carrasco fue la gran protagonista del día de ayer”, ha comenzado diciendo. Al preguntarle si durante esta jornada de celebración han echado en falta a alguien, como, por ejemplo, a Raquel Mosquera, viuda del boxeador, Antonio se ha mostrado de lo más prudente: “Ahí no quiero entrar... Ya sabes que yo no hablo de estas cosas y prefiero dejarlo aquí”, desliza.